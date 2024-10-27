退役AV女王遊台IG曬性感辣照惹熱議　超貼身上衣傲人上圍一覽無遺

前AV女優三上悠亞2023年8月宣布引退。



三上悠亞不僅推出自己品牌的內衣，也時常受邀出席活動，和粉絲互動更是熱絡，讓她人氣始終不墜。

三上悠亞分享朝聖台北龍山寺的側拍照（IG@yua_mikami）

三上悠亞分享朝聖台北龍山寺的側拍照（IG@yua_mikami）

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她繼日前在IG上傳一系列到訪台灣吃阜杭豆漿的親民照，25日又分享朝聖台北龍山寺的側拍照，狂吸7.3萬人按讚。

三上悠亞長髮飄逸，穿上杏色短袖薄針織衫，超貼身布料讓她胸型一覽無遺，側身解放辣曲線。她下半身穿著豹紋迷你裙，大秀雪白鉛筆腿。

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不少網友大讚：

「女神真的到哪都是風景。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】