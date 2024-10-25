出道後才知自己被收養！男星悲劇身世曝光　媽媽被逼送走他後抑鬱

韓國歌手金在中（Kim Jae-joong）近日時隔15年重返MBC熱門談話節目《Radio Star》。在這次「生存大師」特輯中，他首次公開了自己三歲時被收養的經歷，並透露這一事實竟是在他出道後才得知的。



節目中，金在中講述了他在一個有八位姐姐的大家庭中成長的感受。他回憶道：

「我三歲時被一個有八個女兒的家庭收養，當時並不知情。直到我出道後，才得知自己是被收養的。」



【圖輯】點圖放大看更多金在中照片👇👇👇

+ 21

對於這個發現，金在中坦言：

「即便後來知道了這個事實，但收養這個詞依然讓我和我的家人感到不舒服。」



更令人震驚的是，金在中透露他是在進行拍攝工作時，接到了揭示這個秘密的電話。當時金在中正在釜山為東方神起2004年歌曲〈I Believe〉拍攝MV，突然接到了一個陌生來電：

「因為那時候我常常被私生飯騷擾，不想接電話，但當時有種強烈的預感讓我必須接聽。接通後，那人說在俊，你過得怎麼樣？我當時想，是誰叫我小時候的名字，這個名字只有我的阿姨才會用。雖然對方沒有透露身份，但那一刻我感覺所有的拼圖都拼在了一起，那就是我得知自己被收養的時刻。」



【相關圖輯】1歲童被虐死震驚全台 女星童年遭全裸關狗籠嘆：真的有這樣的事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 40

接著金在中又進一步透露：「我後來瞭解到公司曾製作了一本攝影集，其中包括我三歲前的照片，正是這些照片讓我的親生家人找到了我。」

他感動地提到，許多人為了不讓他受傷害，特地隱瞞了他被收養的事實。他感慨地說：

「小時候，大人們總認為最好不要告訴孩子他們是被收養的，對吧？我大多數朋友其實都知道這件事，但他們一直為我保守這個秘密。」



金在中透露自己三歲時被一個有八個女兒的家庭收養。（節目截圖）

他還特別提到了與自己年紀最接近的姐姐。由於二人年齡只相差10個月，總是同年級，加上他們一家都住在一個小地方：

「所以為了避免流言蜚語，她從未在真正的慶祝過生日。她一直為了我隱藏了自己的生日，直到我們成年後，她才終於可以在生日當天好好慶祝，我真的很感激她為了我犧牲了這麼多，長時間隱瞞了自己的生日。」



公司曾為金在中製作攝影集，就是裡面他三歲前的照片，讓他的親生家人找到了他。（節目截圖）

金在中特別提到了與自己年紀最接近的姐姐。由於二人年齡只相差10個月，總是同年級，加上他們一家都住在一個小地方：「為了避免流言蜚語，她從未在真正的慶祝過生日。」（節目截圖）

實際上，金在中的親生母親Oh Seo Jin的故事也曾在2013年引起廣泛關注。她當時在MBN的《真實故事劇場》節目中分享了自己坎坷的生活經歷，從出生在代孕家庭到因家庭破產而輟學，之後又因為母親是代孕者的身份被揭露，原本已準備結婚的她遭到男方解除婚約。



當時懷了孕的Oh Seo Jin獨自生下了孩子後，又遇到並嫁給了一位比她大五歲的公務員，倆人再育有一子，就是金在中。

金在中首次公開了自己三歲時被收養的經歷，並透露這一事實竟是在他出道後才得知的。（節目截圖）

然而，她的丈夫每次喝酒就會變得暴力，最終她帶著兩個孩子逃離。儘管她試圖在貧困中撫養孩子，但最終別無選擇，被迫將金在中送養給另一個家庭。在將兒子送走後，Oh Seo Jin也因悲痛和失落陷入了嚴重的抑鬱。



儘管金在中童年充滿了艱難和隱瞞，他對兩位母親始終心存感激，也希望通過自己的經歷，向更多人傳遞愛與理解的力量。

金在中時隔15年重返MBC熱門談話節目《Radio Star》並自揭身世。（節目截圖）

【本文獲「Goody25」授權轉載。】