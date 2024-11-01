千年一遇美少女被爆職場欺淩「逼走8經理人」酗酒又擺款形象盡毀

日本媒體《週刊文春》近日報導了日本國民女演員橋本環奈和男友中川大志的多張合影，但是更讓網友和粉絲震驚的，是橋本環奈涉嫌對經理人實施職場欺淩的驚人內幕。



據報導，橋本環奈因工作壓力巨大而酗酒，卻未能因此緩解情緒，反而將怒火發洩在經理人身上。即使是送飲品的時機不當，這樣的小事，也足以讓她大發雷霆。令人震驚的是，橋本環奈所屬事務所的社長不僅沒有制止這種行為，反而加入辱駡經理人的行列。據內部人士透露，由於橋本環奈的惡劣行為，至少已有8名經理人選擇辭職。

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今年五月，橋本突然取消了備受期待的舞臺劇《千與千尋》倫敦首演，儘管官方未公佈原因，但有消息稱她在抵達倫敦後過於興奮，像遊客一樣四處遊玩、飲酒，並在首演前夜食用生蠔導致食物中毒。

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此外，在晨間劇《御飯團》的拍攝現場，她的態度也讓整個劇組氣氛緊張。工作人員表示：

「她從不正眼看人，會根據對方的職位和身份改變態度。」



相比之下，在橋本環奈缺席期間，拍攝的仲里依紗戲份中，仲里依紗對所有工作人員都一視同仁、非常親切。許多工作人員甚至表示：

「真希望今後能由仲里依紗出演（晨間劇）主角。」



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橋本環奈出生於1999年2月3日，在日本福岡縣長大。她自幼對表演展現出濃厚興趣，三年級時便加入福岡當地的經紀公司「active hakata」。2009年，以童星的身份加入福岡本地的偶像團體「dvl」。2011年，年僅12歲的她首次登上大銀幕，參演了日本導演名宿是枝裕和的作品《奇跡》，在其中飾演了龍之介的同學早見完奈。

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2013年，橋本環奈在隨組合rev.fromdvl表演時，被粉絲抓拍的照片走紅網路，名氣大增，被媒體評為「千年一遇的美少女」。



2016年是橋本環奈演藝事業的一個重要轉捩點。她首次擔任主演的電影《水手服與機關槍-畢業》上映，她演唱了電影同名主題曲《水手服與機關槍》，實現了首次個人單曲的演唱，並憑藉該劇獲得「第40屆日本電影學院獎」最佳新人獎。

橋本環奈被媒體評為「千年一遇的美少女」。（資料圖片）

2017年橋本環奈參演了電影《銀魂》，在影片中她毫無偶像包袱地展現出各種誇張的表情和動作，給觀眾留下了深刻的印象。

2018年橋本環奈憑藉所飾演的日劇《我是大哥大》中早川京子和《銀魂2》中神樂獲得第7屆japan action awards優秀動作女演員獎。這一年她的兩部作品風格都較為誇張搞笑，她出色的演繹讓她的人氣進一步提升。

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2022年橋本環奈還擔任了有日本「春晚」之稱的「第73屆nhk紅白歌會」的紅組司會。

橋本環奈在影視圈的活躍度非常高，每年都有眾多的影視作品拍攝任務。從電影到電視劇，她的行程被各種拍攝工作填滿。就說今年這一年，她既要拍攝電視劇《世博的太陽》和晨間劇《御飯團》，還要參與其他可能的影視專案籌備或拍攝工作。在同一時期參與多個專案的拍攝，需要不斷地切換角色和情境，這對演員的身心都是巨大的挑戰。

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除了影視拍攝，她還涉足舞臺劇領域。舞臺劇的排練和演出需要演員投入大量的時間和精力，對體力和精神的要求都很高。像橋本環奈擔任主角的《千與千尋》的舞臺劇巡演，需要她在不同城市之間奔波，長時間的演出和排練使得她的休息時間被大量壓縮。

日本娛樂圈競爭異常激烈，新人輩出。女演員數量眾多，為了保持自己的知名度和影響力，橋本環奈需要不斷地接拍各種作品，以確保自己在觀眾心目中的地位。而且日本娛樂圈的薪酬體系和工作模式使得演員們需要不斷地工作才能獲得較高的收入和更好的發展機會，這可和咱們國內的娛樂圈大大不同。

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另外，為了在競爭中脫穎而出，橋本環奈需要不斷地嘗試不同類型的角色，突破自己的表演風格。這不僅需要她在演技上不斷地提升和挑戰自己，還需要她在心理上承受巨大的壓力，擔心自己的表演是否能夠得到觀眾和業內人士的認可。

橋本環奈因「千年一遇美少女」的稱號而被大眾所熟知，這個標籤給她帶來了很高的關注度和人氣，但同時也成為了一種壓力。觀眾對她的外貌和表演都有著很高的期望，她需要時刻保持良好的狀態和出色的表現，以滿足觀眾的期待。

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雖然有很多原因可能會造成工作壓力過大，但是對於我們來說，是可以有很多方式和途徑去環節工作上的壓力的，而對於藝人來說，也可以嘗試很多不同的方式去解決這個問題，希望文春這次的爆料不是真的，等一個橋本環奈的官方回復吧。（截止到發稿前，事務所那邊否認了文春的全部爆料）