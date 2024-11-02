《永夜星河》開播撼《珠簾玉幕》最新必睇6套陸劇《唐詭3》已開鏡

精彩陸劇一部接一部，由虞書欣、丁禹兮主演的《永夜星河》11月1日開播火拼同日播出由趙露思、劉宇甯主演的《珠簾玉幕》，而前作好評如潮的《唐朝詭事錄之長安》亦已於10月23號開鏡，接下來就讓大家一起看「最新必看6部陸劇」有什麼。



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《永夜星河》明日騰訊播出

由白錦錦、席如遠編劇，趙一龍執導，虞書欣、丁禹兮、祝緒丹，楊仕澤、陳都靈、鍾欣潼、徐海喬等主演的32集古裝奇幻愛情劇《永夜星河》11月1日12:00起騰訊視頻全網獨播。



《永夜星河》改編自白羽摘雕弓發表於晉江文學城的小說《黑蓮花攻略手冊》。鬼馬少女淩妙妙（虞書欣 飾）不小心誤入小說任務系統，為了回歸現實世界，必須完成系統派發的任務，她與慕聲（丁禹兮 飾）、慕瑤（祝緒丹 飾）、柳拂衣（楊仕澤 飾）一起捉妖打怪升級，一步步化解人妖兩族恩怨。

獨舌閒談：單看預告，大事很妙。



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《珠簾玉幕》11月1日12:00起優酷播出

由府天、張榮、王晨、瑪莎莎編劇，謝澤執導，趙露思、劉宇甯、唐曉天、尚新月、唐振超等主演的40集古裝傳奇劇《珠簾玉幕》11月1日12:00起優酷全網獨播。



該劇改編自晉江作者談天音的小說《昆山玉之前傳》。采珠少女端午（趙露思飾）隨神秘商人燕子京（劉宇寧 飾）西行經商，沿途結交詩人張晉然、好友越雲岫，歷經風浪逆襲成為一代女商人。

獨舌閒談：女性經商，帶感。



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內地都市劇《再青春》開鏡

由秦文編劇，劉國彤、趙默執導，高葉、侯雯元、張子賢、宣璐、王自健、馬秋子等主演的當代都市劇《再青春》10月30日深圳開鏡，播出平臺待定。



該劇改編自辛夷塢的小說《浮世浮城》。渴望安定生活的趙旬旬（高葉 飾）放棄晉升機會，婚後全身心投入家庭，卻仍然與丈夫謝憑甯（張子賢 飾）產生情感裂痕，最後離婚。有三年職業空窗期的她重返職場，一度迷失方向，意外結識的池澄（侯雯元 飾）從旁激勵並施以援手。趙旬旬完成了從家庭主婦到職場精英的蛻變，開始新的生活。

獨舌閒談：CP感打幾分？



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《鄉村愛情18》開鏡

由付滃、孟令宇執導，畢暢、賀樹峰、王小利、趙本山、唐鑒軍等主演的《鄉村愛情》第18季10月26日在遼寧鐵嶺象牙山影視基地開鏡，優酷全網獨播。



據悉，《鄉村愛情17》將於2025年春節期間播出。

獨舌閒談：貨真價實的「長壽劇」



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《唐朝詭事錄之長安》（唐詭3）開鏡

由魏風華編劇，巨興茂執導，郭靖宇、柏杉監製，楊旭文、楊志剛、郜思雯、陳創、孫雪甯、石悅安鑫、岳麗娜、劉智揚等主演的古裝懸疑單元探案劇《唐朝詭事錄之長安》10月23日橫店開鏡，愛奇藝全網獨播。



該劇為《唐朝詭事錄》系列第三部作品。故事發生在盛唐初期的長安，各路勢力以長安為「棋局」，盧淩風、蘇無名領銜的唐詭小分隊或主動、或被動以身入局，在天子和公主的「推波助瀾」下挑動天下局勢。

獨舌閒談：柏杉升監製，新入夥的是《靈魂擺渡》的導演！



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古言《一笑隨歌》煞科

由青枚、武聰、王曉丹編劇，朱銳斌擔任總導演，藍志偉、古志威執導，李沁、陳哲遠、夏夢、陳鶴一等主演的古裝言情劇《一笑隨歌》10月26日煞科，愛奇藝全網獨播。



該劇改編自熾翼千羽的小說《一笑》。平陵一戰，紅衣女射手付一笑（李沁 飾）射中夙砂大皇子鳳隨歌（陳哲遠 飾），成功扭轉戰局。不久後卻意外墜崖，記憶全失，與被追殺的鳳隨歌陰差陽錯重逢。隨歌帶著一笑踏上除渣男、鬥權相、尋真相的旅程。

獨舌閒談：已偷偷入坑



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《封神第二部》定檔2025大年初一

由烏爾善執導，費翔、黃渤、于適等主演的神話戰爭電影《封神第二部：戰火西岐》2025年1月29日內地上映。



太師聞仲率鄧嬋玉、魔家四將等殷商大軍兵臨西岐。姬發（于適 飾）在姜子牙（黃渤 飾）等昆侖仙人幫助下，帶領西岐軍民大破「十絕陣」，保衛家園。

獨舌閒談：殷商勇士，春節出征！！！



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