33歲影帝曾被無人機割臉毀容　突傳健康亮紅燈　急搭機返台就診

台灣男星柯震東近日傳出健康亮紅燈，緊急搭飛機回台看病，讓許多粉絲都相當擔心。對此，經紀人也出面透露柯震東的病況。



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柯震東昨（3）日深夜突然在社群平台透露即將搭飛機回台看病，並寫下：「第一次改班機不是因為睡過頭！是要趕回台看醫生。」隔不到幾小時，他便曝光已經在醫院抽完血等待化驗的三管採血管。照片一出，粉絲們紛紛擔憂留言：

「注意身體啊，不要累壞了」

「照顧好身體」

「祝早日康復」。



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對此，據《ETtoday新聞雲》報導，柯震東經紀人透露病情，強調僅是感冒，並感謝外界的關心。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】