33歲影帝曾被無人機割臉毀容 突傳健康亮紅燈 急搭機返台就診
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣男星柯震東近日傳出健康亮紅燈，緊急搭飛機回台看病，讓許多粉絲都相當擔心。對此，經紀人也出面透露柯震東的病況。
【圖輯】曾憑《月老》勇奪「北影」影帝！點圖放大看更多柯震東靚相👇👇👇
+26
柯震東昨（3）日深夜突然在社群平台透露即將搭飛機回台看病，並寫下：「第一次改班機不是因為睡過頭！是要趕回台看醫生。」隔不到幾小時，他便曝光已經在醫院抽完血等待化驗的三管採血管。照片一出，粉絲們紛紛擔憂留言：
「注意身體啊，不要累壞了」
「照顧好身體」
「祝早日康復」。
【相關圖輯】柯震東8大事件逐個數 畀狗咬下身無人機割臉不及「房東案」轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
對此，據《ETtoday新聞雲》報導，柯震東經紀人透露病情，強調僅是感冒，並感謝外界的關心。
【相關圖輯】柯震東10部作品推薦 曾因大麻案毀星途鹹魚番生靠《月老》封影帝（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+28
「男星英年早逝」震驚娛樂圈 遺體照曝光「肢體殘缺」瘋傳遭虐殺迪麗熱巴驚爆未婚生子？曾以短暫休息為由停工 爸爸疑是頂流男星出道後才知自己被收養！男星悲劇身世曝光 媽媽被逼送走他後抑鬱31歲男星攻陸娛圈成關曉彤旗下藝人卻滑鐵盧 被拿來與一影帝比較資深男星兒子車禍離世終年22歲 痛失親人20年「與愛兒重聚爆喊」男星3字當面拒絕粉絲合照「幾乎被誤叫成食肆名」網民留言更好笑
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】