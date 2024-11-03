36歲豐滿女星挑戰女女親熱戲認有感覺 讚對手皮膚好摸嘴唇亦好錫
撰文：聯合新聞網
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「宇宙」林思宇、莊凱勛主演，台劇《妮波自由式》10月29日舉辦線上記者會，兩人與劇中兩對CP組合登場，張書豪和夏騰宏在戲裡有多場擁抱熱吻戲，劉品言和陸夏則上演女女戀，林思宇在劇中被設定為挑戰「性愛分離」的探索型，為此她下載交友軟體幫助自己入戲，透過該劇演出，承認「慾望」有被打開，但並非外放的情慾，而是打開內心的視野。
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林思宇為戲下載國外交友軟體，認真分享個人興趣、練習英文，但因為怕被認出來，自稱：「很做作地放了鎖骨露乳溝美照，目前乏人問津，大家都跟我練習英文。」她解釋道：
「可能國外有點遙遠，但我覺得下載(軟體)還是對角色有幫助。」
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劉品言首次在螢幕上詮釋女女戀，和陸夏演出親密戲時，她坦言一開始真的很緊張，拍攝過程中希望對方趕快撩自己，「結果不小心摸到我耳朵，我的臉就炸紅，可能有點敏感，找到被電到的瞬間」強調這部戲對她來說，是一次自我探索機會，理解性向會流動：
「愛情不該被限制，無論性別，最重要的是那份真實的情感。」
劉品言還讚陸夏皮膚很好摸、嘴唇也好親。
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