27歲頂流「靚樣大進化」被批評唔整容仲好　親自道歉贏盡網民掌聲

現有著MOODYZ「C位擔當」稱謂的新有菜（新ありな），非但個人X坐擁「百萬追蹤」，透過其強大聲量，同樣使得她多次受邀出席TRE，甚至今年更晉升為「白金女優」，十足能想見其現正保持的頂流姿態。



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雖說姣好的身材讓人稱羨，但自2016年出道後，鑒於面容上進行改變的關係，也引發不少網友的爭相討論。除了有一派認為新有菜面容越來越搶眼外，另一批群眾則持反對意見，覺得新有菜在出道階段的感覺，反倒顯得更自然一些。儘管這些話題，通常都只是網友間的討論話題，豈料在稍早，因為有鄉民在新有菜的X（Twitter）貼文底下寫到「鼻整形してほしくなかった（意即：其實不希望你去整鼻子）的文字，便引發了本人親自回應。

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讓人意外的是，比起面對網友們酸言酸語時，大多公眾人物會有的生氣抑或尷尬情緒，反倒新有菜表現出的，竟是對粉絲感到抱歉的寵粉感覺。因為在她的回覆裡頭，除了是向該位網友道歉外，新有菜也直言：

「嗯，有會這麼想的人吧…，但我真的很喜歡現在的自己。」



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這便吸引到許多粉絲爭相按讚，並接連寫下：

「支持妳」

「不用感到對不起」



等文字，欲予以新有菜十足鼓勵。

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