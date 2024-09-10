日女網紅公開哨牙「黑歷史」　自爆砸2000萬整容成功「逆轉人生」

日本知名網紅正妹「平瀬愛里」（平瀬あいり）在Instagram上有超過110萬名粉絲追蹤，今年更因出演日本電視戀愛真人騷《愛的鬣狗》（愛のハイエナ）第2季聲名大噪，其天使臉蛋、魔鬼身材圈粉無數。



不過平瀨對於自己的過去毫不避諱，甚至自爆花了2000萬日圓（約108萬港元）全身整容，還曬出前後對比照讓網友震驚不已。

不過平瀨強調只要確保安全，整容確實可以「翻轉人生」，並鼓勵那些對外貌不自信的人為自己勇敢做出選擇。

愛里原本外貌不出眾，自學生時代就飽受欺負，就連網路交友都被人批評長相。（Twitter@Nyairin_518）

愛里原本外貌不出眾，自學生時代就飽受欺負，就連網路交友都被人批評長相。（Twitter@Nyairin_518）

「轉世級整容」哨牙妹變女神 點圖放大看看平瀬愛里「變身」前後驚人對比：

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平瀬愛里除了經營社群媒體外，還在格鬥比賽「Breaking Down」中擔任舉牌女郎。

圈粉無數並晉身網紅的她2024年更進軍演藝圈，參加日本戀愛真人秀《愛的鬣狗》第2季，這使她從一般的網紅晉升為多方位藝人，在Instagram上有超過110萬名粉絲。

近來平瀬愛里因出演日本電視戀愛真人秀《愛的鬣狗》第2季圈粉無數。（《愛のハイエナ》截圖）

近來平瀬愛里因出演日本電視戀愛真人秀《愛的鬣狗》第2季圈粉無數。（《愛のハイエナ》截圖）

近來平瀬愛里因出演日本電視戀愛真人秀《愛的鬣狗》第2季圈粉無數。（《愛のハイエナ》截圖）

第一眼看到平瀬肯定會被她的天使臉蛋、魔鬼身材吸引，不過她近日大方在社群上揭露過去的自己，並自爆前後花了總計2000萬日圓來進行臉部與全身整容，另外還附上前後對比照，驚人的差異讓超過400萬名網友按讚關注。

在平瀬貼出的舊照片中，可以見到整型前的她眼睛較小，另外臉型也明顯縮短，再加上髮型和妝容的加持，都讓平瀬在5年的時間內搖身一變、成為現在的百萬級網紅。

至於為何要公布自己的過去，平瀬不諱言地說「一切都是為了流量」，但也坦承當初沒有預料到會有這麼大的迴響，她還表示：

我希望透過成為話題人物來帶給像我一樣曾擔心自己外表的人們勇氣。

並透露自己接下來會與整容診所合作、幫助那些因外表而苦苦掙扎的人。

此外，平瀨直言自己只有高中畢業，剛出社會時只能做搬家、保安等勞力工作，但整容讓她的人生出現「180度變化」，除了名聲，如今甚至成為公司執行長，還有機會上電視，種種變化都讓她自豪無比。

最後談到整容的利弊，平瀨指出「整容改變外貌的同時，也改變我的行動力」，並強調：

整容有風險，但如果選擇適合的醫院和醫師，那也能讓人生發生巨大轉變。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】