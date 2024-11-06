娛圈恩愛夫妻結婚16年堅持不生子　他坦言：不能再照顧更多人了

梁朝偉與劉嘉玲兩人在1988年因合作舞台劇《花心大丈夫》相識，隨後便傳出緋聞，愛情長跑20年後終於在2008年步上婚禮。而去年梁朝偉傳出緋聞更爆出有私生子，他則罕見出面發聲明譴責。此外，外界對於兩人始終沒生孩子感到好奇，劉嘉玲先前受訪時則透露堅持不要孩子的原因。



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梁朝偉與劉嘉玲在一起30多年，感情依舊甜蜜，而外界一直不解為何兩人婚後沒生孩子？對此，劉嘉玲過去受訪時曾回應：

「結婚前我從來沒有想過生育，結婚後我偶然間有想過，相反梁朝偉是從始至終也沒有想過，因他不太喜歡小朋友。」



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劉嘉玲解釋，梁朝偉是個重感情的人，對於生老病死看得不是很開，因此不想承擔子女出現意外所帶來的痛苦。事實上，梁朝偉也曾直言：

「從來沒想過要子女，我已經要照顧這麼多人了，媽媽、妹妹、嘉玲，我不能再照顧更多人了。嘉玲有一點點事我已經那麼擔心，子女有事我怎麼辦？」



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此外，劉嘉玲先前上節目時也曾坦言，不生孩子是二人的共識。因為他們平時工作都忙碌，彼此要扛的責任已經很多，因此放棄當父母也算是對自己工作、生活的尊重。

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