梁朝偉拍檔曾被嘲醜樣遭網暴　因珍奶事件贏盡網民掌聲：真正英雄

荷李活特地給亞裔留位置?這個時代早就過去了。就在不久前,32歲的日本女星澤井杏奈(Anna Sawai)憑藉《幕府將軍》(Shōgun),獲得艾美獎劇情類劇集最佳女主角,也是首位亞裔艾美視后。



出演了《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《Barbie芭比》(Barbie)的哈爾濱小夥劉思慕(Simu Liu),最近在外網上又成為熱話了,這次不是因為哪部新片,而是一檔商業綜藝。

那麼多人喝珍珠奶茶,誰知道裡面放了些什麼……

當兩位白人創業者,輕蔑地表示自己改良了傳統的珍珠奶茶,讓它變得更健康更時尚時,作為評委的劉思慕毫不留情地指出:

「你們這是文化挪用,且毫不尊重亞洲文化。」



在銀幕之外,35歲的劉思慕在華人社群中的形象一直非常積極,富有正義感,且敢於仗義執言,為家鄉和整個亞裔群體發聲。

因為長相經歷過網暴,被人身攻擊,從小在不同文化的夾縫中成長,違背中式父母的期待走上演藝事業,靠著努力終於大紅大紫……這位電影世界中的超級英雄,在現實世界裡也是個俠肝義膽的好小夥。

白人版「珍珠奶茶」?你尊重過我們嗎?

這次事件的起因,來自加拿大的一檔創業真人秀節目《Dragons' Den》。節目的大致內容,就是創業者拿著自家的產品上臺,展示商業願景,說服劉思慕等評委,吸引投資。



在10月10日這期節目中,兩位魁北克的白人企業家登臺,介紹他們的飲料品牌「Bobba」,希望獲得100萬加幣投資。他們的主打產品是罐裝式珍珠奶茶,加入了爆爆珠,飲料顏色和包裝都很時髦。

珍珠奶茶近幾年在全球都很紅,在北美也不例外,而且人人知道這是來自於臺灣的飲料。所以自打這兩位創業者一上臺,鏡頭就對準了劉思慕,想看他有何指教。

沒想到,兩位創業者頗具優越感的表達逐漸離譜:

「大家都知道珍珠奶茶有多紅,總是大排長龍,但你永遠無法確定裡面到底有哪些成份。」



這樣的說法,顯然讓劉思慕不舒服,他此時還挺客氣:

「我想我蠻確定裡面有什麼,不過您請繼續說。」



兩位創業者繼續宣稱,珍珠奶茶不健康的時代即將結束,Bobba即將顛覆市場,將這種當紅飲料升級為更方便、更健康的產品。劉思慕直接指出,將具有鮮明亞洲文化特色的珍珠奶茶改頭換面,聲稱「將其變得更好更健康」,更符合白人市場需求,這是典型的文化挪用。

一位創始人此時竟然非常不耐煩地搖搖頭翻了個白眼,這個小表情也被鏡頭捕捉到了。

劉思慕接著問道:

「你們對這種亞洲飲料給予了什麼尊重?你們的產品開發中有這種尊重嗎?你們的員工有亞洲人嗎?」



創始人此時才回應稱,他們有一位合作夥伴來自臺灣,食譜研發和生產也在那裡。然而產品包裝上卻完全抹去了珍珠奶茶的亞洲性。這樣的不打自招,讓Bobba變成了一款徹頭徹尾的亞洲流水線生產的白人貼牌飲料。

劉思慕理所當然拒絕了投資。她身邊另一位印度裔評委米納斯卻對劉思慕的文化挪用論不以為然,並表示自己願意投100萬來支持他們。

主動制止網暴,自己也曾是受害者

節目播出後,很快在網路上引起軒然大波。許多亞裔、非裔、拉丁裔觀眾都力挺劉思慕,表示對這樣的白人商業戲法早就厭煩了:「他們潛意識裡就覺得,其他非白人的異類所製作的食物不可信,拉美飲料Agua fresca要改成Spa water好像就乾淨了,華人開的中餐館裡用的都是貓肉狗肉。」



「還記得三個美國女生改造的白人麻將嗎?現在還在賣呢!」

「感謝劉思慕能站出來發聲,反觀那個同為亞裔的印度評委,吃相太難看了。」



輿論事態逐漸失控,人們的評論從抵制發展成謾駡,甚至有人對兩位創始人發去死亡威脅。

此時,還是劉思慕站了出來,在Tiktok上發佈了一段視頻:

「我們可以批評文化挪用的概念,但絕不該威脅他人的人身安全,希望大家停止網暴和騷擾。」



兩位創始人最後出面道歉,印度評委也撤回了投資協定,事情就此畫上一個句號。這不是劉思慕第一次遭遇這樣的文化挪用事件。

就在三個月前,有六家辣椒油小企業收到律師函,對方為韓裔「福桃」食品公司,聲稱他們生產的辣椒醬名稱Chili Crunch與福桃注冊商標Chile Crunch撞名,要求停止「侵權」。

六家小企業中,有一家就是劉思慕參與擔任首席內容官的Mila。他毫不退讓,在社交媒體上連續發起反擊,稱對方「品牌欺淩」,破壞亞裔社區團結。並發出挑戰要求做一場盲品實測:

「口味更受歡迎的公司才有資格繼續用這個名字。」



而在這次珍珠奶茶事件最後,劉思慕站出來踩刹車制止了網暴,他自己曾經也是網暴的受害者。

在2021年出演《尚氣與十環幫傳奇》後,圍繞他長相的攻擊持續不斷。雖然劉思慕一直都以樂觀開朗示人,但之後他坦言,當時突如其來的網路暴力令他患上心理疾病,靠心理醫生才走出困境。

「在繁重工作中我很少有喘息的機會,身心俱疲,同時還要應對互聯網上大量攻擊。我時常自嘲自己的長相和能力,我也明白自己無法令所有人滿意,但那些言論還是會慢慢腐蝕我的世界。」



2022年他在多倫多的自傳新書發佈會,也遭遇了人群抗議。當時因為他代言了加拿大冬衣品牌Nobis,該品牌在使用動物毛皮問題上引起負面話題。

劉思慕對此澄清說,自己在與Nobis的合同上其實就寫清了,他不會穿用真毛皮製作的任何服裝,他一直是反對動物毛皮製品的。這一表態,也讓不少人對劉思慕的態度好轉。

新冠在全球肆虐時,北美對於亞裔的歧視大行其道。劉思慕在推上反復強調:

「提醒你們,新冠絕不是你們對亞洲人犯渾的藉口。」



有人留言說讓他「滾回中國」,他絲毫不慫:

「有本事當著我的面說!」



夾縫中的哈爾濱小夥,在荷李活找準位置

瞭解劉思慕的人都知道,這位哈爾濱小夥一向很有正義感,為自己的華人身份和出生地自豪,並且敢於發聲。



他出生於1989年,5歲之前一直和爺爺嫲嫲住在哈爾濱。父母是恢復高考後的第一代大學生,80年代就遠赴加拿大留學,從洗盤子賺生活費一路奮鬥到飛機工程師,才把孩子接到加拿大定居。

劉思慕成名後寫過一封給爸媽的信,其中詳細回憶了這些童年點滴。

「當爸爸1995年1月去老家接我的時候,我已經忘了你們的樣貌,還以為是遠房親戚。每晚和爺爺嫲嫲睡一起,他們更像我的父母。」



他父母是典型的虎爸虎媽,教育十分嚴苛有時甚至刻薄,背單詞、算數學稍有差錯就會被罵笨、蠢,為他規劃了一條精英路線,從私立中學多倫多附中一路考上西安大略大學商學院。

劉思慕其實在高中時就表現出了對表演和音樂的熱愛,但被父親一路打壓,將他寫的歌詞說成:

「我讀到過最可悲的東西。」



劉思慕父母是典型的虎爸虎媽。(網上圖片)

大學畢業後,劉思慕進入德勤,當了8個月會計師,每天都在煎熬中度過,終於丟了飯碗。他一度覺得無顏面對父母:

「想過從陽台上跳下去。」



好在他最後還是找回了自己的熱愛,用德勤的遣散費報了表演班,順著招聘廣告開始當群演,在開放麥講單口喜劇。

大學畢業後,劉思慕進入德勤,當了8個月會計師。(網上圖片)

他在《特務狂花》(Nikita)、《悍戰太平洋》(Pacific Rim)、《俠膽雄獅》(Beauty and the Beast)裡茄喱啡,幾個月後,終於在情景喜劇《金家便利商店》(Kim's Convenience)中站穩了陣腳。

劉思慕在情景喜劇《金家便利商店》(Kim's Convenience)中站穩了陣腳。(《金家便利商店》劇照)

後面的故事,我們都知道了。2019年他被迪士尼和Marvel看中,兩年後靠《尚氣與十環幫傳奇》一炮而紅,雖然電影爭議不少,但劉思慕已經成了這一代亞裔男演員的頂流。去年在年度熱片《Barbie芭比》中,他扮演的「Ken」也是大放異彩,獲得頗多好評。

劉思慕在《Barbie芭比》大放異彩,獲得頗多好評。(《Barbie芭比》劇照)

在《Barbie芭比》爆紅時,「HuffPost」發表了一篇文章,將劉思慕定義為「資源咖」,稱他搶佔了太多亞裔角色的名額。對此,一向溫文爾雅的劉思慕罕見爆粗。荷李活電影裡總需要留一個名額分給亞裔、非裔?後來的事實也證明了,這一老舊的觀點現在根本站不住腳。



在Netflix等流媒體衝擊下,電影工業早就開始了去荷李活中心化的過程,亞裔有著屬於自己的爆款,《魷魚遊戲》(Squid Game)、《齮齕人生》(Beef)、《3體》(3 Body Problem)這些脫胎於亞裔文化的作品在全世界都獲得了成功。

劉思慕就處於這樣時代交匯處的關鍵位置上,從他在影視作品中的表現,到場外對於身份認同的表達,都是這個時代不可缺少的印記。在這一點上,他其實做得非常好。