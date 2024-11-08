49歲徐若瑄患甲狀腺癌「女性第4癌症殺手」遇這5症狀須立即就診

49歲台灣女星徐若瑄去（2023）年底和新加坡富商李雲峰離婚，9年婚姻畫下句點。沒想到今（2024）年初健康檢查時，發現罹患甲狀腺癌，她透過週刊證實是零期，當下非常震驚，心情跟工作大受影響，不過迅速整理好思緒，接受手術治療，目前復原情況良好。



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根據台灣政府公布的癌症登記報告，甲狀腺癌發生率有逐年上升的趨勢，為台灣人第9大癌症，女性的第4大癌症，高峰期是35至55歲，常見症狀有頸部腫塊增大、聲音沙啞、說話困難、咳嗽不止和吞嚥有壓迫感等，可透過甲狀腺超聲波及早發現。

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徐若瑄最近忙著宣傳主演的電影《乒乓男孩》，上個月（10月）還率領一班演員現身首映會，當時神采奕奕，看來並無異狀。事實上，據統計每年新增甲狀腺癌病人數近5千例，女性發生率是男性的3倍，各個年齡層都有，好發於中壯年族群。台灣國泰醫院一般外科醫生蔡明霖在官網中表示，甲狀腺腫瘤是一種常見的疾病，經由醫生的觸診檢查是否有異常再照超聲波，大部份甲狀腺瘤為良性的腫瘤，甲狀腺癌的機率並不高，低於5%，所以若發現腫瘤不需要緊張。

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至於甲狀腺癌的前兆，蔡明霖提到，患者以沒有症狀性的頸部腫塊最為常見，其餘包括快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難等，若有以上情況，應該盡速就醫。甲狀腺癌可分為乳突癌、濾泡癌、Hurthle細胞癌、髓質癌、未分化癌、淋巴癌以及轉移癌，其中乳突癌佔甲狀腺癌的80%，和濾泡癌在所有的癌症中，算是預後非常好的癌症，大部份的病人都可以長期存活，第1到第3期的10年存活率約90-95%，第4期10年存活率約50%。積極面對、接受完整的治療，多數病患都可以痊癒。

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