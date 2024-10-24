長壽劇資深演員被爆已離世一年多「遺孀數月前亦癌逝」死因曝光

台灣資深演員盧彪爆出已在一年多前過世，遺孀也於最近癌逝安息，因家屬低調，女星恬娃表示目前正在后里演出，從國際同濟會會長張麗璇那得知噩耗：「因為他家人很低調都不願意接受訪問，但是也要讓全台灣的觀眾朋友圈內的好朋友知道他已經去當快樂天使了，是桃園的張會長美女告訴我的。」



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盧彪是台灣歌仔戲主要演員之一，過去參與不少歌仔戲劇演出，參演過楊麗花歌仔戲團、黃香蓮歌仔戲團、葉青歌仔戲團、唐美雲歌仔戲等，也是連長壽劇《親戚不計較》的演員之一，近來鮮少出現在公開場合，原本他會參與台灣電視台舉辦的三節餐會，但近1年多來卻未出席。

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恬娃表示，盧彪因「三高」過世，一年多前離開的，家屬都很低調未提起，他的老婆也在幾個月前幾個月前因癌症病逝：

「這1、2年在演藝人員餐會都沒看到他，覺得很納悶，家人很低調不接受訪問，但是也要讓全台灣的觀眾朋友圈內的好朋友知道他服務完畢，已經去當快樂天使了。」



恬娃憶起當年自己剛出道時，有跟盧彪一起演過戲，當時盧彪就很紅，已拍有多部戲劇作品。

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