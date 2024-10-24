65歲資深歌手戰勝口腔癌4年「脊椎卻出事」照開跨年演唱會頂硬上

陳昇戰勝口腔癌4年，近日舉辦《大波浪》跨年演唱會記者會，提到醫生常約他回去聊天，身體沒什麼問題，只是腰椎會比較痠，類似退化性脊椎炎，他還說電視上都在賣「顧腰的藥」，他認為全部沒用，「有些事情都是不可逆，怎麼扳正呢」。



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而他出道至今累積許多作品，趁機喊話想拿諾貝爾文學獎，近期得知南韓女性作家韓江獲得諾貝爾文學獎，真的相當吃驚，他說：

「原先瞧不太起韓國文學，圈圈叉叉掰不出來東西，和日本文學很不一樣，中文的話早就該拿很多了，這也證明全球化，西方人開始懂東方文學了，我就告訴全世界『我想得諾貝爾文學獎』。」



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不過在他拿獎之前會先當公公，談到明年的雙魚寶寶孫子，陳昇說還不曉得性別，感性分享：「父親節聚餐時，媳婦給我與夫人一人一張超聲波照片，當下故作鎮定，夫人則是感動得哭了，我還被唸怎麼都沒反應？不過結束聚餐騎腳踏車，邊騎就落淚了，很期待新生命。」至於要不要幫忙取名？他說兒子的名字是夫人取的，所以輪不到他：

「要我取一定很土，像『陳富貴』才時髦，宜男宜女」。



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《大波浪》跨年演唱會是陳昇第30場跨年演唱會，屢屢創下全新里程碑，門票於27日下午1點在KKTIX啟售。

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