黃曉明疑再做爸爸？陪葉珂現身婦產科　「一舉動」盡顯暖男式窩心

黃曉明9月發文認愛小15歲網紅葉珂，最近更是越愛越大方，黃曉明帶着葉珂參加公開活動，還參加朋友聚會，未料葉珂在直播中失言連連，讓外界猜測兩人的戀情受到考驗，但內地知名狗仔隊記者劉大錘拍到黃曉明陪葉珂到婦產科的畫面，引發網友熱議，並猜測葉珂已經懷孕。



內地資深狗仔劉大錘拍到葉珂去婦產科，黃曉明也現身陪同。（劉大錘微博）

內地資深狗仔劉大錘拍到葉珂去婦產科，黃曉明也現身陪同。（劉大錘微博）

知名狗仔劉大錘於11月8日晚間發佈影片爆料，只見葉珂穿着藍色花紋外套，在醫院裏接受檢查，而黃曉明則是黑色外套配鴨舌帽遮擋面容，在醫院外面等待，從頭到尾兩人沒同框，不過劉大錘指出葉珂已懷孕，男友陪伴，是在10月中旬去產檢的，看起來感情仍然相當好，而在產檢後，黃曉明還替葉珂買了烤番薯，看起來非常暖。劉大錘另外透露，兩人感情不會因為各種爆料而影響，黃曉明目前正在網絡上比較嬰兒車的價格，暗示黃曉明很期待新生兒的到來。似乎表態網路流傳的「2.7億分手費、情變」純粹謠言。

不過網友並不買帳，紛紛留言：

．「是不是在為黃曉明葉珂傳話」

．「葉珂付了多少錢讓你說好事」

．「等了這麼久，結果只是一個烤地瓜」

．「別來幫忙洗白了，還以為是什麼猛料」



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