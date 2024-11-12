男團成員誤送安全套畀粉絲「以為是這種食物」尷尬道歉：好丟臉
撰文：TVBS新聞網
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11月11日是韓國的「Pepero day」，韓國人之間會互送知名餅該Pepero表達情意，韓國男團THE BOYZ成員Eric出道後也維持每年送粉絲Pepero的習慣，未料今年卻因為包裝關係買成安全套（保險套），Eric發現後也趕緊刪除照片向粉絲道歉。
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韓媒報導，THE BOYZ成員Eric於昨（11）日凌晨準時上傳一盒Pepero跟手寫信送給粉絲，用韓文、英文寫下的信件讓THE B（THE BOYZ 粉絲名稱）相當感動，不過很快就有粉絲發現不對勁，因為Eric買的並不是餅乾，而是安全套。
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根據報導，該成員買的商品是韓國便利店GS25和廠商合作的商品，由於包裝盒上印了11.11，讓Eric誤會而購買，後續Eric也趕快把照片刪除並跟粉絲們解釋，自己是在下班後去便利店賣朱古力的地方挑選的，完全不知道自己買錯了：
「我現在覺得很丟臉，想躲進老鼠洞。」
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文章刪除後，相關事件仍在網路上受到討論，大家紛紛留言笑稱：
「他真的是無罪的」
「被朱古力棒騙了」
「店家滿有sense的」
「弄錯真的會覺得很尷尬！」
據悉，該公司除了朱古力棒的安全套，還曾推出番茄醬、蜂蜜芥末醬的安全套，相當有創意。
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