男團成員誤送安全套畀粉絲「以為是這種食物」尷尬道歉：好丟臉

11月11日是韓國的「Pepero day」，韓國人之間會互送知名餅該Pepero表達情意，韓國男團THE BOYZ成員Eric出道後也維持每年送粉絲Pepero的習慣，未料今年卻因為包裝關係買成安全套（保險套），Eric發現後也趕緊刪除照片向粉絲道歉。



【圖輯】點圖放大看更多Eric靚相👇👇👇

+ 17

韓媒報導，THE BOYZ成員Eric於昨（11）日凌晨準時上傳一盒Pepero跟手寫信送給粉絲，用韓文、英文寫下的信件讓THE B（THE BOYZ 粉絲名稱）相當感動，不過很快就有粉絲發現不對勁，因為Eric買的並不是餅乾，而是安全套。

【相關圖輯】野外求生為何帶安全套？女子以為男友想野戰 網民揭神秘實用功能（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

根據報導，該成員買的商品是韓國便利店GS25和廠商合作的商品，由於包裝盒上印了11.11，讓Eric誤會而購買，後續Eric也趕快把照片刪除並跟粉絲們解釋，自己是在下班後去便利店賣朱古力的地方挑選的，完全不知道自己買錯了：

「我現在覺得很丟臉，想躲進老鼠洞。」



【相關圖輯】買安全套要AA？男友稱「兩人一起用」惹兩派網民筆戰 有女性支持（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

文章刪除後，相關事件仍在網路上受到討論，大家紛紛留言笑稱：

「他真的是無罪的」

「被朱古力棒騙了」

「店家滿有sense的」

「弄錯真的會覺得很尷尬！」



據悉，該公司除了朱古力棒的安全套，還曾推出番茄醬、蜂蜜芥末醬的安全套，相當有創意。

延伸閱讀：

天氣／天兔颱風「直逼台灣」！5地區炸雨 專家驚：超強小鋼炮

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】