Tommy認係奸夫自揭「約會Yuma時間線」公開道歉不忘感謝Ryu夠寬容

YouTube頻道「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu與Yuma婚變，Yuma被爆出先出軌另一位YouTuber Tommy，而Ryu 10日發長文證實老婆先出軌，自己之後又與小三女畫家有感情，另一位當事人Tommy 11日終於發文回應道歉。



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Tommy承認在Ryu的PO文裡面說的「男方」確實是他，也交待兩人約會的起源，2023年12月中。Ryu與Yuma去台灣工作時、我跟Yuma兩個人有見面；2023年12月底。我跟Yuma在大阪見面；2024年1月底。我跟Yuma在橫濱見面，這段期間兩人互傳訊息聯絡，相約見面，直到2024年3月開始，就已經沒有跟Yuma有任何聯絡。

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Tommy認因為自己的重大過錯而延伸到後面發生的事情，所以也一定接受大家的批判，他也想要向Ryu道歉，「因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼」，接著他也解釋為何過了這麼多天才出面回應，因為想要經過Ryu同意，再公開發文道歉，後來經由共同友人的轉達，Ryu尊重他發文的決定，Tommy愧疚表示：

「很謝謝他的寬容、讓我有機會跟大家說、我真的做錯事情、想在這邊跟大家好好的講對不起、也想再一次跟他們說對不起、雖然我知道再多的對不起也沒有用、但是我想說的。」



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