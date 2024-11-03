「前女團偶像」半夜偷偷入廁所做1件事　老公撞見直呼：衝擊超大

台灣女星Apple（黃暐婷，前黑Girl成員）去年和交往4年的牙醫男友趙國翔結婚並育有1子，深刻體會著育兒的艱辛與甜蜜。



原本不打算餵母奶的她，竟然甘願餵到3個月，辛苦過程連老公都不忍心。

Apple透露自己前女團黑Girl成員Apple已為人母。（IG@appleweiting）半夜偷偷到廁所坐地擠人奶，老公撞見「衝擊超大」。（IG@appleweiting）

前女團黑Girl成員Apple已為人母。（IG@appleweiting）

前女團黑Girl成員Apple已為人母。（IG@appleweiting）

Apple透露自己半夜偷偷到廁所坐地擠人奶，老公撞見「衝擊超大」。（IG@appleweiting）

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「嬰兒與母親」特別邀請Apple和兒子八寶拍攝11月封面，Apple說，八寶還沒出生前，原本不打算要餵母奶，而老公也表示支持。

然而，生下八寶後，開始脹奶時，護士就把寶寶抱過來讓她餵奶。餵了之後，Apple發覺好像很好餵，沒有想像中困難，八寶也喝得很開心！當時她心想，「那我餵1個月好了！」，結果就這樣餵到第3個月。

儘管哺餵母奶的過程算是蠻順利的，但是擠奶的苦卻是沒有當過媽的人無法體會的歷程。

住月子中心時，因為老公是個很淺眠的人，Apple為了不要打擾到他，半夜會躡手躡腳跑到廁所把門關起來，直接坐在地上以方便擠奶。擔心擠乳器運作時的「嗚～嗚～聲」太大，Apple還用毛巾把機器蓋起來。

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有一天晚上，老公半夜起床上廁所，才發覺Apple不在旁邊，一推開廁所門，看見披頭散髮的Apple坐在地板、撐在那邊擠奶：

老公說那個畫面讓他衝擊很大！他覺得我太辛苦了。

Apple說因為自己從來沒說，老公也沒問，所以她一直都默默地做著這些事。

「我不想要妳那麼辛苦。」老公擔心Apple太累，希望她餵一個月就好，但Apple笑說，「人家叫你不要餵，你反而就覺得我好像還可以繼續」。

除了晚上要擠奶，工作時也是，可能原本只要提前1小時化妝、換裝的準備時間，現在要變成提前2小時，因為還要把擠奶時間算進去。然後錄完影之後，還要趕快回家，因為已經脹奶了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】