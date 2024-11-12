男星「被發現時已沒生命跡象」享年39歲　模特兒出身一拍劇即爆紅

宋再臨今天驚傳過世，享年39歲。根據韓媒「Newsen」報導，他在被發現時已經沒有生命跡象，家屬為他在汝矣島聖母殯儀館設置靈堂，將於14日中午舉辦告別式。



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宋再臨是模特兒出身的演員，出色的外型和180厘米的身材優勢，讓他很快在演藝圈嶄露頭角。從《花美男拉麵店》、《擁抱太陽的月亮》到近年的《酒鬼都市女人們》、《于氏王后》，都是觀眾耳熟能詳的作品。

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粉絲對他在2014年《我們結婚了》中和金素恩組成「精靈夫婦」津津樂道，兩人若有似無的緋聞更傳了許久。而他也曾來台舉辦過見面會，受到大批台灣粉絲歡迎。然而如今突然傳出他驟逝消息，IG最新的貼文停留在今年1月，留言早已全數關閉，令粉絲錯愕不解。

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