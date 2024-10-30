82歲資深演員自然老化離世　曾患重病昏迷9日60歲時靠兒換肝續命

資深演員石英於27日過世，享壽82歲；而他是B型肝炎帶原者，年輕時不以為意，2001年發現肝腫瘤又罹患猛爆性肝炎，他當時住院後陷入昏迷9天，幸虧兒子捐肝才順利康復。



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石英2001年發現2厘米的肝腫瘤，當時順利開刀切除，家人隨後聽別人介紹某保健食品可以顧肝，便買給他食用，經過2、3星期後，他竟開始覺得疲倦，抽血發現肝指數飆升，眼睛、皮膚全變黃，隔年因藥物引起「猛爆性肝炎」住院，不料，3週後便開始昏迷，轉入ICU長達9天，所幸兒子緊急捐肝才救回一命。

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石英康復後表示，當時兒女都願意捐肝給他，但只有兒子林義山的血型相符，他也直言：

「很謝謝兒子願意捐肝，要等到合適的肝不知道要等多久，只有最後這個機會，我覺得我們今生註定做父子的，來幫我換肝，是我的福氣」



而當時換肝手術長達16小時，創下當時台灣最年長（60歲）病人換肝紀錄。

事實上，石英早在1982年檢查出是B型肝炎帶原者，但他當時正值40歲盛年，且對「帶原」與肝炎、肝癌關係很陌生，便沒將此事放在心上，更是長期拍戲熬夜、在片場靠抽煙提神，直到2000年例行體檢發現肝臟右下方出現陰影，醫生建議密切觀察，他才開始警覺並關注身體狀況。

石英家屬證實噩耗。（林千鈺 提供）

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