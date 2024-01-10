羅志祥專訪｜回應被網民嘲亞洲空幹王　自豪腰力不錯：覺得滿開心

羅志祥（小豬）去年底才於高雄完成「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION」，也是出道28年以來，首度以個人演唱會陪粉絲倒數跨年。他日前接受「噓！星聞」獨家拷問，被問到在歷經與舊愛周揚青「豬揚色變」後的人生低潮，是否曾做過最壞打算？小豬沈思一會兒說：「遇到任何的事情，就是誠心地去面對，然後…去接受所有別人對你的指教跟批評。」



只是這些年以來，網友的「批評指教」似乎從未少過，小豬卻有自己的一套方法應對，他笑：「確實你會看到很多網友說，你沒錢就回來撈什麼的…;哈哈，其實我只是因為很愛舞台、很愛表演罷了。」也有網友喜歡拿「亞洲空幹王」酸他，他也欣然接受：「別人會拿這個來開玩笑，甚至有動圖什麼的，但當這個名字套在我身上，我是覺得滿開心又很自豪，至少證明我『腰力』還不錯。」

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他也坦言會和網友「直球對決」，「我超愛懟網友的耶！只要有人寫什麼我都直接懟，而且懟得超爽der，比方說有人說『你還有臉出來』？我就會直接回他說『你媽都可以生你了，我為什麼不能出來』，而且我絕對會以『實名制』，用我的名字回，但我一回完就拉黑(名單)，這樣他會更生氣，甚至還得重辦一個新帳號再攻擊我」！

他近年事業從低谷漸漸攀回高峰，部分網友認為洗白成功，不過小豬卻不這麼認為：「我曾經有說過啊，我沒有要洗白啊！如果你今天要說我曾經做過什麼事情，是讓大家不喜歡的，那我也可以提出我有100樣讓大家喜歡的。」說到這，他又一臉燦笑說：「酸民其實有很多，可是當真的看到你本人的時候，他還是會拿起手機說，『可以跟你合照嗎』？有些人可能想要激怒…，不，是想要多點讚，那我就會讓你無形多很多讚。」

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44歲的他，身材始終維持得宜，他也分享自己會在重大場合前1個月，實施「231斷食法」，「也就是23小時不吃，只吃1個小時，可是那1小時也不能亂吃，我還是會吃肉跟菜及喝水，然後餓了就睡覺，還是睡超久的那種」。至於哪個部位最難減？小豬笑直指「大腿」，「因為胖的時候，連走路都會摩擦」！

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