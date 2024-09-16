愷樂升格人母　羅志祥無意當乾爹　是否親自探望愷樂？他這樣回應

女星愷樂（蝴蝶姐姐）過去因為捲入羅志祥和周揚青的感情風波神隱4年，期間傳出她嫁上海當醫師娘，她2日突PO出1張胎兒的超音波照，宣布當媽。曾傳出感情糾葛的羅志祥態度也引起關注。對此，羅志祥在《SCOOL》節目錄影時回應了，「有透過公司恭喜她！」但也表示對方已經結婚，「不會去看她。」



羅志祥（ig@羅志祥）

因插足羅志祥和周揚青的感情，愷樂神隱多時，日前突在IG上發文宣布「生子」，近況引起各界關注，目前仍未露面的她多以文字、圖片分享心情。羅志祥在韓國錄製《SCOOL》時，被問及有關心愷樂生子一事嗎？他大方回應，

有透過公司恭喜她！就是『恭喜』。

小豬現任經紀人小霜當時也是愷樂經紀人，也將自己寶寶的衣服將「恩典牌」轉贈給她。

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至於會不會去探望愷樂？羅志祥則說，「不會，她已經結婚了。」羅志祥也說自己暫時不想升格人父，至於會不會考慮比照當小霜寶寶的「乾爹」也當愷樂小孩的「乾爹」？羅志祥搖頭表示「沒這個打算。」

《SCOOL》將在9月28日起於LINE TV、三立都會台、台視、年代MUCH台、MOD/Hami Video 播出。

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