混血女神著幼帶小背心　齋企都吸2.5萬心心　川字肌比上圍更搶fo

28歲女星蔡瑞雪擁有甜美的外表和曼妙的身材，因為擁有烏茲別克和西藏血統，五官立體又精緻，早在學生時期就讀北一女時便受到矚目，曾在校花選秀節目中出現，畢業後也曾赴韓國爭取成為女團成員，被封為「北一女神」。回到台灣後，她活躍於影視圈並在IG上累積了近77萬粉絲追蹤。忙於演藝事業之餘，蔡瑞雪也積極經營社群平台，她近日公開了多段拍攝花絮，只見她穿著清涼站在田邊，火辣造型讓粉絲們眼睛一亮，紛紛留言稱讚。



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蔡瑞雪日前在IG上寫道：「不是陽光宅女，是乖乖在田邊等戲的我」，並曬出照片。照片中的她披肩長髮，穿著灰色細肩帶背心和棉質長褲，豐滿的曲線與纖細的腰身相當吸睛。她站在田邊露出甜美笑容，因陽光刺眼還眯起眼睛，姿態俏皮又充滿活力。這組照片迅速吸引了超過2.5萬人按讚，網友們留言大讚：

「好漂亮」

「田野間的女神」。



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蔡瑞雪之所以擁有結實的川字腹肌，是因為她對身材管理十分嚴謹。她曾分享鍛鍊心得，「其實就是要持之以恆」，每天至少做100下仰臥起坐，有時邊看劇邊做，最多達到200到300下，並且經常進行有氧運動來減脂。她也嚴格控管飲食，每天攝取3000cc的水，並以黑咖啡提升代謝，減少澱粉攝入，十分自律。蔡瑞雪還透露了個人的健身小秘訣，就是隨時保持小腹收緊，但也提醒大家量力而為，避免受傷。

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