宋再臨死因疑曝光「排除他殺」生前遭黑粉長期騷擾　私隱全被起底

韓星宋再臨12日晚間驚傳於住處身亡，享年39歲，震驚演藝圈。綜合韓媒報導，現場留有遺書，警方初判無他殺嫌疑。



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外界、親友驚訝溫暖陽光的他何以走上絕路？韓媒則爆他生前曾遭一名黑粉帳號長期騷擾謾罵。

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報導中指一名自稱日本人的黑粉長期透過社群平台公開宋再臨的私人資訊，或是曝光他和友人的合照，配文則都是謾罵等侮辱性言論，批評宋再臨演技等內容。宋再臨驟逝後，該黑粉言論被挖出，網友強烈譴責該黑粉，黑粉最終刪除帳號，不過網友仍認為應該追究其法律責任，避免類似傷害再發生。

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