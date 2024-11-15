港產80年代女神女兒人美心善　夥雪州公主做義工　現身街頭派食物

「最美星二代」沈月現身吉隆坡街頭，與雪州公主東姑扎達莎一同分派食物予弱勢群體，公主透過IG分享與沈月一起當義工的影片，並說道：「謝謝我美麗的妹妹。」



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東姑扎達莎在貼文中親暱稱沈月為「我妹妹」（My mèimei），感謝對方從香港去到吉隆坡當分派食物小幫手，助克切拉香積廚派送熱食、麵包、橙與飲用水。公主還打趣說，接獲食物的人們也紛紛向沈月表示：

「多謝靚女。」



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沈月是邱淑貞女兒，因完美遺傳了媽媽的美貌，被譽為「最美星二代」。今年6月，沈月為爸爸沈嘉偉旗下品牌的活動擔任主持人，與東姑扎達莎、臺灣歌手婁峻碩、中國演員許魏洲與孫晨竣玩快問快答，流利英語驚豔網民。

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今年9月，東姑扎達莎在社交平臺曬出與沈月連日來結伴出席新加坡站F1活動的親密合照，還留言指與「我的妹妹在一起太棒了」，揭露二人的閨蜜情誼。

「最美星二代」沈月現蹤吉隆坡街頭，與雪州公主東姑扎達莎一同分派食物予弱勢群體。（截圖）

「最美星二代」沈月現蹤吉隆坡街頭，與雪州公主東姑扎達莎一同分派食物予弱勢群體。（截圖）

「最美星二代」沈月現蹤吉隆坡街頭，與雪州公主東姑扎達莎一同分派食物予弱勢群體。（截圖）

「最美星二代」沈月現蹤吉隆坡街頭，與雪州公主東姑扎達莎一同分派食物予弱勢群體。（截圖）

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：沈月隆市街頭當義工送暖 雪州公主：謝謝我美麗的妹妹】