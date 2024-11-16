娛圈人妻產女9個月後「身材比產前更火辣」上圍豐滿腰間卻零贅肉

38歲女星熊熊（卓毓彤）去年（2023年）7月與大她五歲的男友Mars閃電結婚，並在同年宣布懷孕喜訊。今年2月，她迎來寶貝女兒的誕生，正式升格成為媽媽。自成為母親後，熊熊經常透過社群平台分享育兒日常。然而，近日她罕見地曬出一段身穿連身泳裝的影片，火辣的造型瞬間引爆粉絲熱議，紛紛留言表示：「可以再拍一本寫真了！」



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自從今年2月產女以來，熊熊的社群平台大多充滿家庭和溫馨育兒照片，甚至日前她更新近況，並坦言：「好久沒穿泳裝了，當了媽媽後，竟然不太會擺性感Pose了！還NG笑場，前寫真女星的失誤，腿上淤青好明顯。」影片中，熊熊身穿草綠色連身泳衣，平口設計展現出豐滿上圍，而腰間的大挖空設計更是凸顯了她的馬甲線曲線，凹凸有致的身材令人難以相信她已是產後媽媽。她也在貼文中向網友詢問：

「產後9個月這樣的恢復還可以吧？」



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這段貼文一經發布，立刻引來大量粉絲讚賞：

「超級辣！」

「真的可以再出寫真書！」

「太可愛了，身材也太好了吧！」

「狀態超完美的產後媽媽」

「還有馬甲線真的很厲害」

「怎麼會一點贅肉都沒有？」

「產後變得更強了」

「看不出來已經當媽媽了」。



事實上，熊熊在產後40天就已復工，並迅速恢復纖瘦的身材，令許多粉絲佩服她的自律與毅力。

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