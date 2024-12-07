Netflix影后｜楊謹華10部人氣台劇：華燈初上/敗犬女王/一把青

【Netflix／影后】出道32年的楊謹華以百變的超強演技聞名，累積許多經典角色，作品多產的她今年終於以《不良執念清除師》拿下第59屆金鐘獎最佳女配角獎，如願抱回人生第一座金鐘獎座！



歷年來只要有楊謹華出演的電視劇，播出後一定會以現象級台劇之姿大紅大紫，以下就為大家盤點十部楊謹華擔綱演出過的火紅台劇，每一部都精彩又耐看，反覆重溫都不膩！

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《影后》周凡

楊謹華最近討論度最高的角色，莫過於在《影后》裡飾演的過氣女明星「周凡」，她和謝盈萱曾是殘酷演藝圈中共患難的好夥伴，卻因為某些原因而分道揚鑣，甚至多年來王不見王！楊謹華在劇裡展現更多不同的樣貌，因為霸氣直率的個性而到處樹敵，導致三年沒有戲拍，叼著菸甩著酒瓶像個女瘋子般度日，但時不時又和溫暖的「流氓」詹懷雲，有許多讓人心癢癢的曖昧對手戲，還會突然來個轉折，強取豪奪觀眾的大把眼淚！是一個風情萬種的迷人角色！

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《白色巨塔》馬懿芬

楊謹華在醫療劇《白色巨塔》裡，飾演敢愛敢恨的女記者馬懿芬，劇中她是一名個性好強又在工作上十分專業的女強人，與已婚外科副主任發展不倫戀，敢愛敢恨的形象深植人心，她在劇中為了在愛情中獲得勝利用盡全力，最後雖然全盤皆輸，但楊謹華瀟灑放手展開新生活的帥氣形象還是讓人相當難忘，是電視劇中少讓人喜歡又有點捨不得的小三角色，更因此入圍金鐘女配角。

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《敗犬女王》單無雙

楊謹華飾演的單無雙，絕對是經典到不行的偶像劇角色，這部劇更可說是2009年的現象級偶像劇，楊謹華和阮經天在劇中大談姐弟戀，更把三十多歲、人生進度不上不下的「剩女」心境給真實呈現，帶起一陣「敗犬旋風」，甚至在劇中探討女性不應該被結婚生子給束縛，可以好好闖蕩並過自己想要的生活，在那個時候可以說是相當前衛的題材，楊謹華以單無雙一角入圍金鐘44 戲劇節目女主角獎。

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《鍾無艷》鍾無艷

《鍾無艷》是楊謹華和明道繼《天使情人》後，相隔四年再度搭檔演出的電視劇，她在這部劇中飾演臉上有大面積紅色胎記的女主角「鍾無艷」，從小因為胎記而被排擠欺負，導致到長大後雖然外表看起來陽光樂觀，但心底還是小自卑，楊謹華這次的突破性詮釋讓大家耳目一新，她和明道、王思平在劇中有一段三角戀。

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《女王的誕生》唐美寶

《女王的誕生》是楊謹華三度入圍金鐘獎的戲劇作品，她在劇中飾演有著一頭水母頭澎鬆短髮的「唐美寶」，是一名出道很久卻始終不紅的老模特兒，人生還超衰，愛情與工作都被背叛，還慘遭蔡淑臻和雷瑟琳欺凌，播出時楊謹華在劇中越委屈收視就飆越高，而「唐美寶」最終也在爾虞我詐的模特兒界獲得成功，走出自己的女王之路！

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《一把青》秦芊儀

「秦芊儀」一角可以說是楊謹華繼「單無雙」後，再創顛峰的角色！她飾演師娘一角，是十一大隊江偉成的妻子，她不只是丈夫的精神支柱，也打理空軍村裡的一切，是一個充滿智慧且堅韌的女性角色，既溫柔又剛強，遇到各式各樣的難題時，也都能十分有智慧地化解，楊謹華把「秦芊儀」詮釋得鮮活且感人，一把青的師娘更是當年金鐘最佳女主角呼聲最高的入圍者，鎩羽而歸的時候讓不少觀眾意難平到不行啊～

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《滾石愛情故事-新不了情》蔡秀敏

楊謹華在劇中飾演40歲、身材火辣的早餐店老闆娘「阿敏」，造型特別大膽，命運特別坎坷，她有4個孩子和4個死掉的老公，老公們都死於奇葩到很扯的意外，荒謬的死因讓阿敏過著斷斷續續的守寡人生，還成了人們嚼舌根八卦的題材，楊謹華有不少奔放逗趣的表演，和《一把青》的壓抑師娘完全不同，受訪時她表示演阿敏非常過癮，因為就像出去放風跟發洩一樣，收放自如的演技讓楊謹華入圍當年的金鐘迷你劇集女配。

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《華燈初上》蘇慶儀

楊謹華在劇中飾演酒店的蘇媽媽「蘇慶儀」，是一個性格與外貌有著極大反差的角色，也以這個角色入圍金鐘獎角逐女主角。劇中看起來溫柔高冷的「蘇慶儀」，其實有一段窮困潦倒、遭受他人言語及肢體羞辱的過往，楊謹華在處理角色微妙情感的轉折上做得非常到位，她和林心如在劇中為了男人反目成仇的閨蜜關係，也讓觀眾看得津津有味。

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《鏡子森林》高明

楊謹華《鏡子森林》中飾演火線新聞政治組主任「高明」，是一個為了追求真相、衝鋒陷陣的角色，性格孤傲犀利，也因此多次身陷險境。楊謹華在劇中帶領遊走在黑白兩道的姚淳耀，還有兩名菜鳥記者，組成調查組追蹤命案背後的官商勾結，這部劇讓楊謹華的演技再次受到肯定，靠著「高明」一角入圍金鐘視后，也讓觀眾看到她在挑戰複雜角色時的駕馭能力。

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《不良執念清除師》葉寶生

楊謹華在劇中飾演「葉寶生」，因為太像不良少女而被媽媽抓去學書法，結果愛上書法老師的兒子，結婚生子。為了符合角色，楊謹華畫上雀斑變身粗魯暴力的bad girl，但在老公遭逢橫禍身亡，公公及兒子昏迷不醒時，又能看到葉寶生展現堅強的母性，兒子醒來後楊謹華像朋友般陪伴他，開導追求自己喜歡的事，扮演兒子遇到困難與迷惑時的引路人，最感人的是，她以葉寶生一角入圍第59屆金鐘獎，並且終於抱回大家陪她一起等了好久的金鐘獎座啦！

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