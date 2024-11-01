網傳兩名女演員後台嗌交影片「她」獲封影后　卻被輸家搶盡風頭

網路30日瘋傳一則女星在後台吵架的影片，關鍵字提到「拿最佳女主角獎」、「遺珠之憾」等，PO文的台灣妝髮師還表示「搞到現在整個劇組低氣壓」，掀起網友熱烈討論。



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一位台灣妝髮師30日在Threads上傳一支後台偷拍視角的影片，影片中，有兩位女星在休息室中大吵，其中一人吼說：「他X的！妳怎麼可以隨便說不演就不演啊？為什麼？」對方則回說：

「我受夠了！我好不容易拿到一個最佳女主角獎，結果隔天版面全部都是妳！說妳是遺珠之憾，說我搶了妳的獎座！」



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妝髮師對此配文寫說：「強烈建議大家私人恩怨不要帶進工作場域欸，真是頭痛……」還表示兩人看起來積怨已久，本就不是「一路人」還被湊在一起：

「當初看到演員名單就聽說了，搞到現在整個劇組低氣壓。」



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雖然影片沒有拍到臉，PO文也未提到兩女星名字，但不少網友馬上就聽出應是楊謹華和謝盈萱的聲音，紛紛猜測：

「感覺應該是在對戲吧」

「這是在宣傳《影后》吧」

「開頭應該先呼巴掌，我才相信是女生吵架」。



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事實上，謝盈萱、楊謹華和薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚等人合作的新劇《影后》將於11月上架，有網友指出該吵架影片中的對話，呼應了預告片裡謝盈萱和楊謹華爭執的內容，所以流出的吵架偷拍片應是宣傳手法。

網路瘋傳女星在後台吵架的影片。（Threads截圖）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】