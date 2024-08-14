曾經肥到超過100kg！26歲小鮮肉係肥仔潛力股瘦身後撞臉圈中男神

26歲大陸男星張凌赫在古裝劇《寧安如夢》中扮演帝師「謝危」，外表冷酷內心炙熱，俊帥深邃五官更被指神似李敏鎬、言承旭、木村拓哉綜合體！



不過對於外貌，張凌赫向來不覺得自己特別帥，反而每次看完自己的作品，都覺得「太胖、臉有疲態」，身為藝人對外貌標準相當嚴苛，自曝曾胖到超過100公斤，「其實我在上學的時候比較胖」，後來因被喜歡的女生嫌胖，下定決心減肥，他也透露為了拍《寧安如夢》，更健身減5公斤以上，讓自己呈現更好體態。

【圖輯】點圖放大看更多張凌赫靚相👇👇👇

+ 15

張凌赫過去扮演過校園學神、智勇雙全的王爺等角色，在古裝劇《寧安如夢》演帝師聰明絕頂、運籌帷幄，堪稱「高智商專業戶」，不僅如此，在綜藝節目《開始推理吧2》還成為解謎達人。



原來現實生活中，張凌赫也是名符其實的學霸，畢業於南京師範大學，主修電氣工程，更因對物理有興趣而加入航空航天社，但他也謙虛表示，「在我的概念裡我真的不算是學霸，因為在我同學的那個圈子裡面，我的成績不算什麼」，更表示自己只是對數學、物理比較感興趣而已。

【相關圖輯】減肥要戒飯竟是錯？營養師稱「份量對就沒問題」一碗飯熱量幾多卡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

《寧安如夢》中，張凌赫和白鹿首次合作，但默契好、CP感十足，一度還傳出2人假戲真做的消息，談及彼此的第一印象，白鹿第一眼覺得張凌赫又高又帥，算是比較高冷的男生，「合作後發現，是個搞笑男」。



而張凌赫則認為白鹿「好看、人又好，還有就是愛笑」他也爆料白鹿私下一面，「鹿姐經常會損你、嘲笑你，但是我又不能說什麼，畢竟是鹿姐，我也說不過她，而且鹿姐比較嚴格，她會盯著我說『你今天頭套歪了、你這兩天少吃點又胖了』」看似語帶埋怨，但也足以證明2人好關係。

【相關圖輯】減肥｜向瘦人學習6個好習慣「養成易瘦體質」原來瞓得差都會易肥（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

離婚15年！伊能靜、庾澄慶「世紀同框」 原因暖哭網友

再度開嗆！羅時豐和姪子鬧翻 他曝關鍵：真的不能忍！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】