43歲神級女團成員再暴肥　變胖顏值卻從未崩壞　網民：胖了我也愛

鍾欣潼（阿嬌）2021年曾出現過身材暴肥的情況，之後她靠運動與飲食控制慢慢瘦下來，後來參加《浪姐3》時更是讓體重下降到4字頭，不過近日她出席活動時，被發現似乎復胖了，網民看她在演唱會上跳舞的樣子，還諷「甚至都懶得動」。



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阿嬌9月24日出席活動時，已被網民明顯看出手臂及大腿變粗，臉也較為圓潤，近來TWINS在大陸舉行巡迴演唱會，網民看到她演唱會的片段，只見她身穿一件抹胸連身短裙服裝，配上過膝長靴，依然能見到她身形變腫，網民忍不住酸她是「阿爆」，見到她跳舞的樣子不夠乾淨俐落，更是譏諷「都懶得動」，不過粉絲們則是力挺偶像，認為她的美麗不僅體現在身材上而是整個人的氣質和個人魅力：

「胖了，我也喜歡。」



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