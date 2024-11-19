娛圈出軌名人著漢服遊武漢獲陸網民讚好 身後男人疑似係奸夫
撰文：聯合新聞網
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前日本乒乓波女將福原愛，自幼有很長一段時間在大陸受訓，中文流利，她於2016年和台灣乒乓波選手江宏傑結婚，一度成為讓人稱羨的乒乓波明星夫妻，但這段婚姻仍在今年3月正式結束。她也順勢把工作重心轉移到大陸，除了日常動態更新全移至大陸社群平台，也直播賣貨，更常分享日常穿搭，整個人容光煥發，網民形容她「瓜子臉少女感十足」。
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福原愛當初之所以和江宏傑分開，就是因為被周刊爆出與外型酷似大谷翔平的「橫濱男」出軌，事件爆發後，她依舊和他愛相隨，似乎橫濱男才是真愛。福原愛近日在成都遊玩，還換上漢服拍美照，身後還有一名男子緊跟在後，宛如是穿越古裝劇，也有網民猜測，這名男子是否就是橫濱男，準備要大方浮上檯面。
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