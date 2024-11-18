網傳一對螢幕情侶「有明星特權」逼酒店旅客臨時換房　網民估真兇

大陸流量明星虞書欣及丁禹兮近日主演《永夜星河》收視佳，節目方近日加錄團綜，沒想到被網友爆料耍特權，有民眾指出，早早訂好的酒店房間，準備生日時去好好享受、慶祝一下，沒想到出發前3天被通知更改房型，說原本的房間被封了，直到他跟丁禹兮坐同一班船上島，才發現劇組在那邊拍團綜，讓他直呼：「氣到無語！」



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該民眾透露，酒店告知他要換房型時，他以為是房間要重新裝修，只好無奈同意，但後來知道真相後，酒店找他商量，表示可以幫他出叫車費用，加上幫他要明星簽名照，作為更換房間的補償，網友表示：「真的把我氣笑了。」後來來了兩批酒店人員，雙方才講好退給他訂房費用約2280元人民幣。

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網友發文痛批明星耍特權，不過也有粉絲替偶像抱屈，認為是工作人員辦事不圓滑，還有酒店方的問題，可能是以酒店利益作為考量，明星本人也許不知道過程。

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