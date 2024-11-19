金剛舊愛中年先讀大學「犯低級錯誤」認理解能力差：完全忘記…

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系的她，最近透過IG短片分享「中年讀大學」的心路歷程，並坦言因多年未進校園，理解力不如年輕同學，讓她在學習上需要花更多時間追趕進度，甚至還不小心犯了低級錯誤：「阿姨跟不上你們，發條要再上緊一點。」



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影片中，小嫻以自嘲的口吻說：「既然都回來學校了，就乖乖進教室吧，土法煉鋼啊！不然怎麼辦，阿姨跟不上你們啊！」她提到自己最近在課堂上犯下的低級錯誤，坦言完全忘記老師在第一週要求印的資料，甚至腦海中完全沒有這回事。為此，小嫻感慨表示：

「待辦事項太多了，我現在每天都在我們手機行事曆上面，小到連拿包裹，或是要打電話通知什麼事情，我全部都寫在上面。」



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儘管如此，小嫻並未因此氣餒，反而更加激勵自己。她坦言，自己在選擇就讀音樂系後，就下定決心認真努力，堅持每天上課並全力以赴完成學業：「既然選了音樂系，就好好認真地拚吧、練吧、寫吧。」影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言鼓勵她：

「加油」

「辛苦了」

「放輕鬆 」

「妳很棒」

「要有信心」。



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