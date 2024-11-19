強抱小嶋陽菜色魔自稱台灣人 日本警方揭真相：是中國籍留學生
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日本女星小嶋陽菜10月28日在東京涉谷舉辦寫真集活動，活動結束步出會場時，突然一名40多歲男子從後面強行摟抱，而這名男子隨即被一旁路人及保安制服，警察趕到後將男子帶回訊問，一開始男子自稱是台灣來的留學生，18日日本警視廳發布消息，調查出該男子是中國籍。
【圖輯】點圖放大看小嶋陽菜被強行摟抱的畫面👇👇👇
日本警視廳指出，嫌犯是中國籍的Zhao Lei（ジャオ・レイ），從今年8月起，就開始多次埋伏出現在小嶋陽菜活動現場，經紀公司之前已向警察備案過，因此嫌犯被依違反跟蹤騷擾防治法逮捕偵辦，他向警方供稱，很喜歡小嶋陽菜，但是她身旁的人一直不讓他們見面。
【圖輯】點圖放大看更多小嶋陽菜靚相👇👇👇
+18
女星遭泰警勒索後宣佈暫休 一年後出性感寫真回歸 身材原來咁好獲周星馳睇中卻被封「最醜星女郎」35歲女星做足10年茄喱啡冇人識女星去Party 揭同行友人忽然自爆已殺6個人：怕他下一個殺掉我內地貼吧女神搖身一變成「一線女星」網紅出身靠草根味在娛圈突圍40歲女星結婚4年未懷孕「驚揭卵巢功能異常」嘆產子只能「隨緣」抗癌女星認出道初期露點純粹搏紅 一脫成名後悔了：感到很悲哀
延伸閱讀：
「萬秀洗濯實驗室」開業7個月將收攤 張瑞夫深夜吐心聲：不知該怎麼辦
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】