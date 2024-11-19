強抱小嶋陽菜色魔自稱台灣人　日本警方揭真相：是中國籍留學生

日本女星小嶋陽菜10月28日在東京涉谷舉辦寫真集活動，活動結束步出會場時，突然一名40多歲男子從後面強行摟抱，而這名男子隨即被一旁路人及保安制服，警察趕到後將男子帶回訊問，一開始男子自稱是台灣來的留學生，18日日本警視廳發布消息，調查出該男子是中國籍。



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日本警視廳指出，嫌犯是中國籍的Zhao Lei（ジャオ・レイ），從今年8月起，就開始多次埋伏出現在小嶋陽菜活動現場，經紀公司之前已向警察備案過，因此嫌犯被依違反跟蹤騷擾防治法逮捕偵辦，他向警方供稱，很喜歡小嶋陽菜，但是她身旁的人一直不讓他們見面。

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