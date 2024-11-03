假面夫妻借結婚炒新聞「講名字會被滅口」作者揭多個線索估身份

台灣知名作家苦苓早前上節目驚爆演藝圈有一對夫妻為了炒知名度而結婚，還稱「這個是非常轟動的事情，但是我不能講出來是誰，因為我如果講出來，不把這個秘密帶到棺材裡，我可能會被滅口」，引發熱議！



【相關圖輯】余香凝結婚｜盤點圈中閃婚藝人 有人識咗49日見4次面就步入教堂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

苦苓近來上節目《新聞挖挖哇》透露，這對夫妻原本就相當知名，分別是作家、藝人，後來人氣走下坡，「所以社會上漸漸也淡忘了他」，後來為了要再喚醒大家的關注才決定結婚，更稱當時婚禮時媒體總動員：

「因為郎才女貌、才子佳人，所以媒體都報導得非常隆重。」



【相關圖輯】盤點圈中多對不結婚照樣幸福的情侶 吳君如連女都生埋仍拒絕簽字（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

苦苓表示：

「其實他們雙方是有私下協定，只是做結婚的樣子，結婚結給大家看，事實上就是沒有真心要結婚，而且這個藝人因為她還聽了某位大師的話，你跟他在一起，雖然是互相利用，但是你要制住他，不能完全被他掌控，所以新婚之夜這個女的還在床的四個角放了四個銅板。」



苦苓驚爆演藝圈有假面夫妻，他們為了炒知名度而「結婚給大家看」。（《新聞挖挖哇》截圖）

後來兩人傳出婚變，各自透過媒體放話還互相提告，女方還在男方有官司時出庭幫另一方作證，後來這對假面夫妻也離婚。主持人鄭弘儀追問：「這名作家還在世嗎？」苦苓秒回：

「這不能說」

「我覺得大家都知道是誰，只是很少人知道他們是約定好，甚至有講好年限，多久之後要分手」



【同場加映】DJ當奴秘密離婚五年冇人知 盤點圈中十個「秘離」例子個個都震撼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

獨／最紅童星負債百萬轉行出包！靠乾媽郭美珠保飯碗

涉嫌召妓！崔敏煥暫遭剔除 FTISLAND宣布以後變2人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】