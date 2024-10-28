31歲日本國民男友結婚告吹？與《今際之國》女演員傳4年情逝分手

日劇男神竹內涼真和「今際之國的闖關者」三吉彩花交往4年，兩人不僅同居還多次傳出好事近了，不料兩人疑似聚少離多，今天驚爆戀情終結。



日劇男神竹內涼真和三吉彩花交往4年，今天驚爆戀情終結（IG@takeuchi_ryoma）

日劇男神竹內涼真和三吉彩花交往4年，今天驚爆戀情終結（IG@miyoshi.aa）

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《日刊體育報》報導，竹內涼真與三吉彩花2016年在綜藝節目中首次合作，接著隔年合體走秀，2020年5月爆出半同居戀情，但當時疑似竹內為了她痛甩當時的女友，讓他背負「負心漢」名號。

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2021年更傳出婚期將近。竹內涼真一直維持高人氣，最近演出「黑色止血鉗2」今年9月13日還和另一男主角二宮和也來台舉辦粉絲見面會。

三吉彩花因拍攝音樂天王周杰倫的MV，被封為「周女郎」，在Netflix串流劇集「今際之國的闖關者」又美又會打。

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