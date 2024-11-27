珠簾玉幕｜5大賣點逐個數　趙露思劉宇寧玩虐戀　因愛生恨變敵人

趙露思、劉宇寧主演的陸劇《珠簾玉幕》播出後在Netflix上名列前茅，成為近期最受歡迎的陸劇之一，劇中不但有小珠奴逆襲成珠寶商人大女主的故事，更有女主角與暖男詩人、腹黑商人之間的三角糾葛，讓觀眾欲罷不能。



以下就來整理必看亮點！

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《珠簾玉幕》賣點1：盛唐風華

《珠簾玉幕》改編自小說《昆山玉之前傳》，背景設定在唐朝時期，劇中處處可見相關設定，像是女主角端午（趙露思飾）出身廉州合浦的採珠業世代為奴，每天冒著生命危險下水採集珍珠，背後還是具有影響力的世家大族。男主角燕子京（劉宇寧飾）是個跑遍大江南北的商隊首領，男二是朝中官員兼詩人張晉然（唐曉天飾），時不時就會吟詩作對，都非常符合唐朝的印象。



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《珠簾玉幕》賣點2：南北風光

劇中故事所涉及的地域非常廣闊，橫跨唐朝時的各地風光，從廣西採珍珠的合浦開局，加入商隊開著船到廣州經商，後來又到西北塞外沙漠冒險、接著又到揚州落地生根，展開新的生意，故事的每個時期都有不一樣的地景風貌，建築樣式、服裝款式也有所不同，讓觀眾非常有新鮮感。



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《珠簾玉幕》賣點3：飾品教科書

女主角端午是珠奴出身，後來卻開始自己研發賣飾品，全劇可說是飾品教科書，從珍珠、白玉、紅珊瑚、祖母綠等珠寶，製成簪子、項鍊、手鐲、頭飾等，精美到想求購買連結。而隊伍在化名蘇幕遮開始做生意後，為了討好大家族，還現場秀了一段把斷掉的手鐲加工修好，讓顧客心花怒放，不但有生意做，還拉了靠山。



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《珠簾玉幕》賣點4：陰謀鬥爭

此外劇中也有不少陰謀鬥爭，像是端午如台灣狗血八點檔般的身世、燕子京的滅族之仇，還有男女主角與大家族崔家之間的鬥爭，後來兩人到揚州分道揚鑣，也有和崔十九（謝可寅飾）、鄭五郎（唐振超飾）之間的合縱連橫，可說是商戰、陰謀越來越複雜、越來越精彩。



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《珠簾玉幕》賣點5：揪心虐戀

最大的賣點就是端午和燕子京之間的揪心虐戀了，兩人從主人和奴隸的身份開始相識，從惡整對方到逐漸相戀，後來卻在一場慘劇後走向決裂，燕子京還深愛的端午，卻遲遲不願自己辯解，端午就在種種誤會中對燕子京由愛生恨，甚至成為敵人。也希望後續的劇情可以開始來點甜度。



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