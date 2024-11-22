對比極大！43歲男神18歲舊樣出土　當年出道即爆紅背後藏悲慘身世

台灣偶像男團「飛輪海」由吳尊、汪東城、炎亞綸、辰亦儒組成，2005年出道後紅極一時；近日有網民挖出汪東城18歲上節目的畫面，青澀模樣與如今的帥氣有極大落差，讓大票網民嚇喊：「太誇張了啦！跟現在的臉差好多！」。



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有網民挖出1999年汪東城出道前曾參加《龍兄虎弟》的畫面，當時他以素人的身分參加節目，主持人是黃安與徐乃麟。節目中，他先是帥氣出場，走秀時還大秀冰塊肌，並在節目中透露自己的感情困擾，表示與女友分分合合三次，但自己成長後發現女友相當好，他為了挽回女方，還在節目中當著女方的面唱情歌，女方聽完感動落淚，兩人還相擁許久。

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這段錄影畫面近日被網民挖出，汪東城青澀的面容再度引發熱議，引來大批網民紛紛在影片底下留言：

「這真的變化太大了吧……這影片真的當初紅起來應該版權買下來禁止播放才對」

「這真的是汪東城？？」

「好素」

「姨母笑看完整段影片」

「油膩感是一直都有的」

「18歲，他那時應該是史上最強的高中生吧」

「後來還有在一起嗎？」

「太誇張了啦！跟現在的臉差好多！」

「洗白了！飛輪海車禍現場跟他無關，他是會唱歌的」。



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據悉，汪東城兒時家境清貧，父親是老來得子，他出生時父親已4、50歲，在他16歲時因病去世，留下他與無法工作的母親揹負800萬台幣的債務，他中學時期已經肩扛起家庭生活重擔，四處工作身兼多職。後來曾經簽進3J計劃，預計與陳小春和周杰倫先後發片，不料卻遇到911事件唱片公司大裁員，發片因此泡湯。2005年他以團體「飛輪海」成員的身份出道，同年演出《終極一班》男主角「汪大東」而爆紅；2013年下半年，事業重心轉移至中國大陸。

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