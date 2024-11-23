運動員出身藝人宣布「淡出娛圈回歸體壇」曾放棄殺入奧運為圓星夢
撰文：聯合新聞網
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23歲的吳霏是運動員出身，曾取得奧運殿堂的入場券，因為喜歡音樂，在一個衝動下直接「退票」，毅然決然追尋星夢；而他在演藝圈的表現雖然沒有特別突出，先前卻因為與蕭敬騰師妹艾薇熱戀而為人熟知，如今卻傳出他要退出演藝圈，但隔沒三小時竟反悔稱是「假消息」，引起不少粉絲反彈。
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吳霏21日突然在社群平台發文，宣告想淡出音樂圈：
「我思考很久終於做出決定，近幾年在事業上低潮了很久，一直無法走出這窩囊的狀態，所以我決定但出音樂圈，回歸體育圈，謝謝大家。」
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不料，隔不到三個小時，他突然拍影片向大家道歉，稱稍早的發文是「假消息」，引發粉絲們反彈，認為此舉相當無聊；艾薇也在下方留言說：
「蛤 我還期待淡出的說 哈哈哈哈哈哈哈。」
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