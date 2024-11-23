73歲老戲骨離世　一生桃花不斷曾劈腿11女　有人為他淡出下海陪酒

日本73歲老戲骨火野正平今（2024）年夏天摔傷髖部，然而遲遲未能痊癒反而惡化，日前也因此過世，他跟滿島光合作的電影《最後一哩》（暫譯）也成遺作。雖然他生前戲劇作品多，但桃花也多，居然坦承有過「劈腿11女」的紀錄。一位曾跟他交往的女演員就表示，當初交往時不知道火野正平已婚，被爆料後慘遭狗仔隊跟蹤，只能搬家，甚至搞到自己沒錢，也只能退出演藝圈，投入夜生活的世界。



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火野正平生前被稱為「昭和桃花男」、「舉世罕見花花公子」，原因就是他一輩子桃花不斷，與許多女演員、藝人、歌手交往，其中最大的醜聞就是他早在1971年結婚，卻在1972年爆出跟女演員新藤惠美交往。接著他也陸續跟小鹿美紀（音譯）、紀比呂子、霍恩由紀（音譯）、莉莉、仁支川峰子等女星交往，還在1978年傳出搞大女演員望月真理子的肚子。來到平成年代，火野正平也爆出跟AV女優染谷雅美的戀情。

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一位資深娛樂記者就透露，火野正平厲害之處就是他所有對象都是當時的人氣美女，也不忌諱大搞一夜情，只是厲害之處就在於從未因此惹出麻煩，本人更曾自豪表示有過「劈腿11女」的紀錄，不過這位記者認為實際人數可能更多。

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火野正平同居最久的對象為小鹿美紀，曾在1973年至1978年一起生活，兩人一起演出NHK戲劇而相識，一起吃過幾頓晚餐之後男方就突然告白「我愛你」，讓小鹿美紀墜入愛河。只是同居後小鹿美紀仍不知道火野正平已婚，就是因為男方當時是人氣電影明星，她自然而然認為對方經常為拍戲外出，好幾天不回來都很正常。

火野正平當年爆出劈腿醜聞後，就被媒體包圍住處。（X@okutaka_pin）

火野正平當年爆出劈腿醜聞後，就被媒體包圍住處。（X@okutaka_pin）

火野正平爆出婚外情之後許多媒體都來守在門外，因此直到分手之前，小鹿美紀都只能被迫在東京都內不斷搬家，然而不僅都挑當時的黃金地段，他們還一起養了6隻狗，這一切的房租、搬家費用都由小鹿美紀埋單，她就因此散盡家財，對於這段經歷小鹿美紀也只能苦笑。

小鹿美紀爆出跟火野正平的戀情後只能退圈，並投入經營夜生活的世界。（X@morigemax1）

火野正平接連被揭發跟前述女星交往，最誇張的是望月真理子還是小鹿美紀的閨密，這讓小鹿美紀心死，決心分手，祝福兩人幸福。小鹿美紀還說，自己因為當時的醜聞搞到手上13個節目、代言全丟，只能離開演藝圈。最終小鹿美紀搬到名古屋，並在當地一間高級俱樂部當「媽媽桑」。但想起跟火野正平相處的點滴，小鹿美紀並不後悔這段戀情，甚至跟仁支川峰子事後聊到當年，兩人都說：

「畢竟因為是火野先生，真的恨不了呢。」



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