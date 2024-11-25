66歲資深歌手被誤傳死訊「劉若英已奔赴現場」好友代回應揭真相
撰文：聯合新聞網
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網上常會出現一些名人明星死訊的影片或新聞，但有很多都是假新聞，不少藝人都遭受過這樣的困擾，像是66歲陳昇近日也傳出死訊，最後真相曝光。
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陳昇2020年曾檢查出有口腔癌，但經過治療後已無大礙，沒想到網上卻傳出他的死訊，報導標題還稱「劉若英已奔赴現場」，不過友人回應台灣「壹蘋新聞網」則表示，前一天陳昇還在宣傳演唱會，人都好好的，目前身體沒什麼大問題，原來這樣的假新聞，早在去年就開始在網上流傳。
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