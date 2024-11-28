網民揚言希望床哥女兒被杯葛　發火回應：校園欺凌唔係俾你咁發洩

JFYT與姜濤之間的風波並未平息，姜濤昨日（27日）表示床哥應想清楚自己作為公眾人物的一言一行，認為「唔係一句講笑就冇事」；而床哥則覺得姜濤未了解清楚事情全貌就「衝出嚟」，自己不會硬食「冇品」指控。而兩邊的支持陣營亦相當激動，甚至有姜糖發起要杯葛所有JFFT代言的產品，不過事件今日甚至燒到去床哥家人，而床哥亦動真火發聲。



床哥@JFYT在直播的言論得罪了姜濤。（IG@bedgor_littleworld）

姜濤認為床哥的言論冇品，但床哥就覺得姜濤未了解成件事。（資料圖片）

有網民在YouTube留言，指床哥過份咗，斥他：「自己都係爸爸，點做個女榜樣？啫（即）係你個女喺學校比（俾）人蝦話佢樣衰哨牙口臭，你幫個囡出頭，對方仲話『我係咁架（㗎）喇，係口沒遮攔係鍾意咁講，吹呀……』你而家唔止無品，仲係無賴，幾多青少年以後就跟你呢套去做人，真係多得你唔少。」

該網民認為Edan只是畀面周殷廷才表示不介意，怕被人說小家玩唔起，之後她再轟床哥：「香港有你帶頭d（啲）咁嘅歪風，社工個朵都比（俾）你影衰。我自己身為一個媽媽，真心睇你唔起，希望你個女係（喺）學校唔好俾人『杯』，垃圾」

有網民認為床哥做不好女兒的榜樣以及影衰社工。（YouTube留言）

而床哥就將最後幾句截圖，並在社交平台發火回應，不接受家人受牽連，並反對校園欺凌。他說不會貼出對方樣貌公審，自問一年間經歷大大小小事件，上過港聞又上過娛樂版，表示：「每次受到不同攻擊都習以為常，我係無任歡迎你哋去攻擊我本人，因為我對呢啲睇得好開，但係如果要拎到屋企人去講，我永遠企喺佢哋最前方！校園欺淩呢啲社會議題，唔係用嚟俾你咁樣發洩，校園欺淩無論如何都唔應該發生，希望你可以成為一個善良嘅人，如同你偶像一樣。」言語間，他似乎認為對方是姜糖（姜濤粉絲）。

床哥發火回應網民，指：「如果要拎到屋企人去講，我永遠企喺佢哋最前方！校園欺淩呢啲社會議題，唔係用嚟俾你咁樣發洩，校園欺淩無論如何都唔應該發生」（IG@bedgor_littleworld）

床哥有一個9歲女兒娜姐，他曾透露女兒考全級第二、品學兼優。（IG@bedgor_littleworld）

床哥雖然今年才30出頭，但他已結婚9年，育有約9歲的女兒娜姐。娜姐亦不時在床哥IG出現，床哥會帶她去Cosplay、抽盲盒等等，所以娜姐都有不少支持者。床哥今年初曾捲入實習社工風波，他於某中學擔任實習駐校社工僅兩日便被「聯署」辭退，他覺得非常不公，但之後他獲安排去第二間學校實習，今年8月終於成為註冊社工，他展示其畢業證書和社工註冊，坦言收到證書一刻哭得比任何時候厲害。

床哥的女兒偶然都會出鏡，一齊扭蛋抽盲盒。（IG@bedgor_littleworld）