36歲女星凌晨拍下海濕身戲「幾乎失去知覺」被拉上岸嘴唇指甲發紫

台劇《不如海邊吹吹風》日前舉行首映會，導演何潤東領軍陳柏霖、郭雪芙、楊子儀、莊茜佳、吳子霏、王晴、顏廷儒一起出席， 陳柏霖此次化身為「帥跩大明星」揭開巨星私下不為人知的一面，何潤東特別提到一場壓力極大的煞科戲，執導同時需要演出，忙到竟拿著對講機入鏡，陳柏霖在他慌亂時獻上擁抱，何潤東感動說：「那是我第一次覺得擁抱的力量是這麼真實又強大！」



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而郭雪芙此次化身最美小海女，造型曝光後引起網路討論，她為了真實呈現抓蚵仔的過程，挑戰一場凌晨下海的戲。她回憶當天凌晨三點起床出發，趕在天亮前及漲潮前完成拍攝，儘管穿著防寒衣，寒冷的海水和2小時的泡海拍攝讓她直呼吃不消，最具挑戰的是需要漂浮在海面上，雖然看似輕鬆，卻因海浪不停拍打進鼻耳，令她幾乎失去知覺，拍攝結束後，她被教練半扶半拉上岸，狀態虛弱至臉色蒼白、嘴唇與指甲發紫，郭雪芙笑說：

「現在回想，真的不知道自己怎麼撐過來的！」



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楊子儀則分享與何潤東的合作，稱讚導演是一位充滿想法且責任感強的創作者：「他非常重視演員的情緒，也對畫面的美感與運鏡極為講究，讓人感到拍攝過程非常舒適。」更佩服何潤東敬業精神：「沒有遇過這麼認真的導演！休假日的早上8點到晚上10點都在飯店大廳改劇本。」楊子儀談到被粉絲討論的「攣毛」造型，他表示原本角色是個小男人，但何潤東堅持用捲髮蓄鬍造型讓他演出不同以往「男人味」。

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王晴和顏廷儒恰好都是土生土長的金門人，王情感動說：「出社會後，第一次回家住這麼久。家人可以隨時陪著拍戲，中間還可以回家吃飯，真的很不一樣！」他們很驚喜從小到大看到的風景，有人能透過鏡頭把金門之美呈現出來，被問推薦的景點，王晴強調金門海岸很乾淨：「一定要去海邊吹吹風！」顏廷儒還補充：

「夏天可以要去挖蛤蠣。」



郭雪芙演出最美小海女。（ TVBS授權使用／黃城碩攝）

陳柏霖（左）、郭雪芙劇中譜出戀曲。（ TVBS授權使用／黃城碩攝）

楊子儀大讚導演何潤東很有想法。（ TVBS授權使用／黃城碩攝）

王晴是土生土長的金門人，回家鄉拍戲很開心。（ TVBS授權使用／黃城碩攝）

顏廷儒分享金門景點。（ TVBS授權使用／黃城碩攝）

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