離世藝人41歲冥誕生前「背影照」首度曝光 網民哀悼：還是很想你
撰文：中天新聞網
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台灣藝人黃鴻升（小鬼）2020年9月被父親發現於家中猝逝，享年36歲。28日是他41歲冥誕，他生前所主持的節目《綜藝玩很大》也在臉書貼出其未曝光照片，祝福他生日快樂。
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《綜藝玩很大》28日貼出黃鴻升他穿著紅紫色星星外套，站在平交道的照片，寫下：「鬼小隊長，生日快樂，永保青春的你，有想我們嗎？」並標註黃鴻升的粉絲團，補上hashtag「想你愛你」、「永遠的小隊長」等字句。
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該篇貼文引起超過1.2萬人按讚，網友紛紛留言：
「非常非常非常非常的想念」
「鬼哥生日快樂」
「鬼哥，4年了，還是很想你！」
「看著夜晚的星星，想到另一個星球的祢」
「永遠青春的少年～生日快樂」。
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事實上，黃鴻升逝世4年，他的圈內摯友Junior（韓宜邦）每年都會到墓園探望，今年9月Junior帶上小鬼最愛喝的可樂至墓園，感性道：
「今年你有個正式的2嫂了，跟你報告一下。然後，依然想你。」
而小鬼的另一位好友歐漢聲（歐弟）也曾PO出過去和他一起到麵店用餐的照片，表達深深的思念之情。
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