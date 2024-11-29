離世藝人41歲冥誕生前「背影照」首度曝光　網民哀悼：還是很想你

台灣藝人黃鴻升（小鬼）2020年9月被父親發現於家中猝逝，享年36歲。28日是他41歲冥誕，他生前所主持的節目《綜藝玩很大》也在臉書貼出其未曝光照片，祝福他生日快樂。



【圖輯】點圖放大看黃鴻升（小鬼）從未曝光的生前照及更多靚相👇👇👇

+ 17

《綜藝玩很大》28日貼出黃鴻升他穿著紅紫色星星外套，站在平交道的照片，寫下：「鬼小隊長，生日快樂，永保青春的你，有想我們嗎？」並標註黃鴻升的粉絲團，補上hashtag「想你愛你」、「永遠的小隊長」等字句。

【相關圖輯】小鬼逝世｜關於黃鴻升你不知道的十件事 紋身背後有感人故事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

該篇貼文引起超過1.2萬人按讚，網友紛紛留言：

「非常非常非常非常的想念」

「鬼哥生日快樂」

「鬼哥，4年了，還是很想你！」

「看著夜晚的星星，想到另一個星球的祢」

「永遠青春的少年～生日快樂」。



【相關圖輯】逐一懷緬近年已故圈中人 周海媚鄭佩佩病逝 他不敵癌魔享年56歲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

事實上，黃鴻升逝世4年，他的圈內摯友Junior（韓宜邦）每年都會到墓園探望，今年9月Junior帶上小鬼最愛喝的可樂至墓園，感性道：

「今年你有個正式的2嫂了，跟你報告一下。然後，依然想你。」



黃鴻升圈內摯友Junior（韓宜邦）每年都會到墓園探望，今年9月Junior更帶上小鬼最愛喝的可樂至墓園。（FB@Junior 韓宜邦）

而小鬼的另一位好友歐漢聲（歐弟）也曾PO出過去和他一起到麵店用餐的照片，表達深深的思念之情。

歐漢聲（歐弟）也曾PO出過去和小鬼一起到麵店用餐的照片。（FB@歐漢聲）

延伸閱讀：

陸生團訪陽交大「音樂交流」秀罕見「葫蘆絲」 下午重頭戲馬龍文大秀奧運身手

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】