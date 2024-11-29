黃曉明雙目無神 刪認愛文被質疑分手葉珂：希望這一切是一場夢
撰文：ETtoday
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大陸男星黃曉明9月發文公開認愛網紅葉珂，然而女友陸續被挖出不適當言論遭到砲轟，隨後宣布退網刪帳號，近日他的認愛文也消失了，引發揣測。而他一段受訪畫面被挖出，不僅滿臉疲憊，言談中無奈說：「希望這一切是一場夢。」
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黃曉明為了宣傳電影《戴假髮的人》受訪，當時說道：「我不知道你有沒有時候覺得你自己的人生，有時候你覺得真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢。」他接著說：
「反正活到我這個年紀的時候，我是會有這種感覺，就是當你有時候面對現實很無奈，很壓抑，又不能說出來，又有很多事情不知道該怎麼辦的時候，特別希望一覺醒來，發現這只是一場夢，特別想掐自己，欸這是夢嗎？」
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影片中，他表情顯得相當疲憊，眼睛更沒有往日神采。
網友看到黃曉明訪問畫面嘆：
「他的眼皮這個月都沒抬起來過」
「有點可憐」
「沒想到終結黃老師藝術生涯的不是歲月，是葉珂！」
「他的人設都被葉珂敗光了」。
同時也有人酸：
「是夢就不要上節目了！既然上節目了難道收拾不了精神狀態了嗎」
「沒事，等明年孩子出生又開心了」。
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