《如懿傳》最美妃子被傳拍拖6年分手　圈中男友疑與新歡無縫接軌

38歲女星辛芷蕾長相豔麗，因演出《如懿傳》的嘉妃被封為最美妃子，她與男星翟天臨6年前被目擊同遊迪士尼爆出緋聞後，連他捲入論文抄襲風波全網負評時都不離棄。不過大陸狗仔劉大錘爆料指2人應該分手了，6年情已劃下句點。



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劉大錘表示，他偶遇翟天臨，身旁有位高挑美女陪伴，但是那女方不是辛芷蕾，狗仔守在他家，隔天看到他帶這位女生去約會，結束後又回到他家，認為翟天臨和辛芷蕾分手後已無縫接軌有新歡。

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2018年翟天臨就爆出了論文抄襲風波，經調查後北京電影學院在2月宣布撤銷他的博士學位，重創原本「學霸演技派」的形象，演藝事業也只好先暫停，但辛芷蕾始終不離不棄，讓不少網友感嘆，女人有多少個6年青春。

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