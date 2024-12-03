40歲中佬男神崩壞？近照鬚根滿臉「污糟邋遢」被網民批評似丐幫

台灣男星趙又廷外型帥氣，2014年和高圓圓結婚後，演藝重心放在大陸，他近期被發現頭髮凌亂、鬚根滿臉穿著拖鞋走在街上，邋遢模樣引來不少網友關注，雖然後來證實是新劇造型，仍引起不少討論。



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近來微博瘋傳趙又廷街邊被拍的照片，畫面中他全身黑衣黑褲，肩上隨意披著一件外套，頭髮相當凌亂，與過往男神模樣相差甚遠，不過細看就發現是新戲《獨身女人》的造型，但也引來驚呼：

「趙又廷在劇裡演什麼角色？流浪漢嗎？」

「趙又廷像丐幫」



而他身旁走著打扮俐落幹練的女性，正是最近以《繁花》人氣翻漲的唐嫣。

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據悉，《獨身女人》9月開鏡，製作班底陣容堅強，請來名編劇秦雯、導演張曉波，男女主角由趙又廷與唐嫣擔綱，男星陳昊森也有參演，劇情聚焦現代女子的生活與愛情觀，網友都非常期待二人將擦出什麼樣的火花。

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