韓國美如AI「冷豔女神」密謀去這裡發展？前主播爆料：已經談好了

撰文：中天新聞網
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今年7月曾在台灣掀起一股韓職啦啦隊風潮的李珠珢，如今有消息指出，她明年確定會去台灣發展。

前體育主播蔡明里在直播時透露，已經和球隊談好了。

韓國職棒起亞虎啦啦隊19歲新人李珠珢（IG@my._.chuuu）
韓國職棒起亞虎啦啦隊19歲新人李珠珢（IG@my._.chuuu）

憑「三振舞」和「AI臉」極速爆紅的韓國啦啦隊新人　點圖放大看看更多李珠珢的照片：

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韓國起亞虎啦啦隊李珠珢（이주은）以「三振舞」爆紅，外型美到像AI，被譽為啦啦隊新女神。

上個月受到富邦悍將邀請前去大巨蛋應援，吸引球迷一陣圍觀，在台灣她們更加有人氣。

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值得一提的是，前體育主播蔡明里19日自己開直播時，就意外爆料李珠珢未來的出路，他說：

是人家透露的啦，呵呵，這就不是我自己猜的啦，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的。

蔡明里認為，啦啦隊在韓國再怎麼樣（紅）都是啦啦隊，但去到台灣等於有明星的地位：「如果是妳，會選擇在韓國發展還是台灣發展？」

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