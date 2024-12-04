劉家昌逝世｜章立衡疑似扮老豆姿勢影相　稱「好戲在後頭」惹揣測

已故資深音樂人劉家昌與前妻甄珍（章家珍）在2017年撕破臉，隔年更驚傳爭產；劉家昌7月曾發文向中共中央紀律檢查委員會公開告狀，指對方買通江西省鷹潭市公安，謊報公章遺失偽造文書等。對此，章立衡（原名劉子千）當時曬出疑似模仿父親的拍照姿勢的照片，甚至與友人提到「好戲還在後面」，引起熱議。



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劉家昌7月曾發文指控甄珍母子奪產，對於兒子改名、從母姓為「章立衡」也感到不滿，父子關係降到冰點；章立衡當時則在臉書曬出近照，疑似模仿父親的拍照姿勢，但表情有些無奈，並未多做回應。而他的朋友看到貼文後留言：「想像不到的新造型耶！」章立衡則回覆：「兄弟！好久不見呀！請多多關注，好戲還在後面呢！」似乎意有所指。

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如今針對劉家昌的死訊，章立衡4日稍早在臉書表示不知情：

「昨天下午我透過不同媒體報導看到關於我父親去世的消息，我覺得很震驚也很疑惑，從所有報導裡的有關人士，不是所謂的『朋友』就是所謂的『家屬』，没有一位是有名有姓的人，是真是假令我有很多問號。我希望各方面的朋友、媒體、及知情的人，告訴大家真實具體的情況，讓我們能盡快知道實情。感謝！」



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