瓊瑤逝世｜作家張曼娟揭瓊瑤最後發文另有暗示「22」是什麼意思？

瓊瑤4日離世讓外界大為震驚，同為作家的張曼娟晚間直播時，談到此事坦言一時還難以接受，但是看到瓊瑤最後的發文，則瞭解這都是她的選擇。



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張曼娟談到聽到瓊瑤離世的消息當下，讓她非常驚訝，而她本身就是瓊瑤作品的讀者，甚至自己能成為作家也是受到瓊瑤的激發與啟蒙，自己在創作的初期，一度模仿著瓊瑤，直到朋友告訴她，創作小說太像瓊瑤，但是大家已經有瓊瑤了，這才讓她瞬間頓悟：

「瓊瑤就是瓊瑤，你可以模仿她，卻永遠無法變成她。」



最後她創作出屬於自己的風格作品。

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張曼娟還提到瓊瑤發文的時間是下午1點22分，而這其中有著特別的訊息，因為22是平鑫濤最喜歡的數字，她認為這也許是瓊瑤給亡夫的一個「愛的暗語」，這是她實踐愛情的方式，而她則是恰好知道這其中寓意。

張曼娟本身就是瓊瑤作品的讀者，甚至自己能成為作家也是受到瓊瑤的激發與啟蒙。（ FB@張曼娟）

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