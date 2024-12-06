瓊瑤逝世｜經典作品紅足半世紀　文壇烈女如何影響華人女性愛情觀

12月4日下午1點22分許，知名作家瓊瑤於家中去世，享年86歲。瓊瑤遺書全文、瓊瑤生前最後影像隨即曝光，她在遺書中寫道：「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』。我是『火花』，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。」



瓊瑤是文藝的常青樹。她曾經以小說、電影、電視劇三種介質席捲華人世界，紅足50年。這一點，只有另一位華人文化偶像金庸可堪比擬。瓊瑤小說是愛情童話的代名詞。那些詩意的人名，文藝腔的臺詞，以及戀人之間魔性的反問，一起進入了華人的年代記憶。

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瓊瑤此生，自由剛烈。她不許演員在片場動她略顯纏繞的臺詞，她也不許她的著作權受到莫名的侵害。在抄襲、融梗一度無解的時刻，只有她堅決地向「文抄公」于正發起維權官司，並獲得勝利。



2018年，金庸先生逝世，留下一句「大鬧一場，悄然離去」。如今瓊瑤也離我們而去。陸媒「獨舌」編輯部同人火速成文，紀念這位傑出的作家、編劇、影視製作人。

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活過一場，翩然離去

驚聞瓊瑤離去，初疑假消息，再看各大媒體的消息，方才確信。瓊瑤一生著作頗豐，多有聞名卻不曾拜讀，唯一接觸和瞭解的，只有《還珠格格》。



作為一名90後，假期早早寫完作業，守在電視機前追這部劇，是永生難忘的記憶。孩提時追劇看個熱鬧，在古板森嚴的宮廷裡，看一群格格阿哥們為了自由與愛而努力。

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長大後再看，竟從熱鬧中又看出幾份蒼涼。宮牆高聳，再歡騰的格格阿哥，也得被隔絕於塵世的枷鎖中。那些劇中看似叛逆的舉動，都是借著愛來追求自由，可以想見瓊瑤是如何不願意被束縛，哪怕是面對死亡。



看到新聞報導多用「輕生」來形容瓊瑤的離開，對於一位80多歲的老人來說，如此用詞未免有些輕佻。不珍惜自己的生命叫輕生，可看瓊瑤一生閱盡紅塵，臨終還留下一封灑脫的遺書，鼓勵年輕人不要錯過屬於自己的精彩，這世上哪有如此通透的輕生？

不是每個人都能坦然面對死亡，能夠有條理安排好身後事，自主把握生命，是何等灑脫。斯人已逝，作品永存。那些文字和影像傳遞出的愛與美好，將永遠溫暖著觀眾和讀者的心靈，成為這紛繁複雜的世界中，一份永恆的寄託。

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千言萬語，都不如瓊瑤自己給《還珠格格》主題曲寫的歌詞：

「讓我們紅塵作伴活得瀟瀟灑灑，策馬奔騰共用人世繁華。對酒當歌唱出心中喜悅，轟轟烈烈把握青春年華」。



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瓊瑤此生，當得起多姿多彩，轟轟烈烈。

文／忠犬七公



讓我們紅塵做伴，活得瀟瀟灑灑

作為90後，我也算是看「瓊瑤劇」長大的一代。1998年，《還珠格格》橫空出世，火遍大街小巷，滿大街回蕩著：「讓我們紅塵做伴，活得瀟瀟灑灑，策馬奔騰，共用人世繁華。」



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從那年開始，基本每年暑假都會在電視上重溫一遍「還珠系列」。

「還記得大明湖畔的夏雨荷嗎？」

「師傅眼睛圓又圓，一拳下去少半邊。」

「香妃娘娘變成蝴蝶飛走了」



這些臺詞混著夏日的冰棒、汽水，氤氳成童年的美好回憶。

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緊接著是《情深深雨濛濛》：

「情深深雨濛濛，多少樓臺煙雨中，記得當初你儂我儂，車如流水馬如龍。」



音樂一響，秒回那個守著電視機，看依萍、茹萍和書桓愛恨情仇的時光。

依萍跳橋時飛舞的紅絲巾、雪姨魔性的「傅文佩你開門啊」、可雲令人心碎的瘋癲，都交織成一代人的專屬記憶。

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讓我印象深刻的，還有《又見一簾幽夢》。普羅旺斯的薰衣草和那句經典的「你失去的只是一條腿，紫菱失去的可是愛情啊」，都是刻在腦海裡的記憶。雖然後來大家提起來有些調侃意味，但那個時候看得很「入腦」。



更小的時候，依稀還看過《鬼丈夫》、《梅花烙》、《新月格格》。因為年代久遠，故事已經記不清了，但「瓊瑤劇」組成了我過往時光中很重要的記憶。

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「人生代代無窮已，江月年年只相似」，時間的車輪一點點滾動，瓊瑤阿姨也「變成蝴蝶飛走了」。但她留給我們的記憶一直都在，小燕子和紫薇也一定在平行世界裡「轟轟烈烈，把握青春年華」。

文／雲看天



瓊瑤的浪漫=自由+自主

我看的瓊瑤小說和影視劇不多。但每看一部，都有種「開眼」的體感。看《梅花烙》時，第一次見識虐戀；看《青青河邊草》時，開始懂苦情；看《還珠格格》時，成為全民狂歡的一員；看《情深深雨濛濛》時，初體會亂嗑CP的快樂……



單就大陸而言，八、九十年代「女頻」流行文化就是瓊瑤的江山。是瓊瑤，幾乎憑一己之力，治好了大陸電視螢屏的愛情羞恥。這在當時，其實是進步的、也是解放的。現在回頭看，很多人會把80、90一代女性的戀愛腦，歸因於瓊瑤小說和改編劇。

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《蝸居》中，六六就借海萍之口說過：

「這世界上有兩大毒草，一是莎士比亞，另一個就是瓊瑤，這兩個人最壞的地方，就是把無知少女給誤導了。」



但我不這麼認為。因為瓊瑤的浪漫等於自由。要知道，在自由戀愛不是主流的年代，愛情就是女性追求自由、自主、自在的最直接手段了。而且浪漫，也不是只寫出來給讀者看的，還是瓊瑤自己的人生軌道。

強大的女性，自己的事情自己做主。浪漫的女性，一生追求燦爛優美。浪漫又強大的女性，要用優美的方式為自己燦爛的一生做主，哪怕是面對死亡。瓊瑤就是這樣。

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